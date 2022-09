US SAINT-REMY / LONS LE SAUNIER - Les San-Rémois peuvent avoir des regrets

Ce samedi soir, le COSEC de Saint Rémy s'est enflammé en faveur des verts et blancs qui effectuaient leur grande rentrée en championnat face au voisin Jurassien de Lons le Saunier, que le club connait bien. L'équipe Pré-nationale de Saint-Rémy ne cache pas ses ambitions cette année et ambitionne un haut de tableau avec pourquoi à la clé, une montée en N3. Une ambition que le Président Eric-Julien Martin peine à dissimuler. Il sait d'ailleurs que ses gars ont l'énergie et l'envie pour espérer décrocher une telle place.

Ce samedi soir, Saint-rémy peut afficher des regrets en laissant filer un match sur le score de 65/76. Des regrets au regard d'une adresse qui a bien manqué. Pourtant ce ne sont pas les fautes offensives ou défensives sifflées en faveur de Saint-Rémy qui ont manqué ce samedi soir. Alors que Lons le Saunier enfonce vite le clou sur le premier quart temps, s'imposant avec 6 points d'avance (14/20), Saint-Rémy reprend de l'ossature avec une défense plutôt performante, comptant sur le colosse Mathieu malgré sa blessure à la main, qui a multiplié les fautes offensives à son égard.

Restait à transformer les lancers-francs et sur ce sujet, Saint-Rémy peut avoir des regrets pour avoir laisser filer trop de points.. sans compter des points manqués sur les rebonds.

Le deuxième quart temps tourne largement en faveur des verts et blancs, au point que Saint-Rémy compense son déficit en colle à son adversaire sur le score de 38/40 à la mi-temps avec notamment de belles accélérations d'Ibrahim, recrue San-Rémoise de la saison.

De retour des vestiaires, Saint-Rémy subit à nouveau les assauts de la jeunesse de l'adversaire du jour et très vite le score plaide en faveur de Lons le Saunier pour s'installer à l'issue du 3e quart temps à 53/61.

Avec les sorties pour faute défensive de Mathieu, la sortie de Jules blessé après un choc contre un Jurassien, Saint-Rémy voit la victoire lui échapper, avec notamment une réussite à 3 points des Jurassiens.

Bravo à Jeff, Anthony, Hugo, Jules, Ibrahim, Théo, Mathieu, Etienne, Benjamin et Nicolas Giornelli, le coach pour cette belle soirée sportive en attendant. On attend la suite...

Laurent Guillaumé