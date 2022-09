Alice Cantin, nouvelle patronne de l'Ibis Budget et de l'Ibis Rouge à Chalon

Avec une solide expérience dans l'hôtellerie, qu'à 42 ans, Alice Cantin, vient de prendre les commandes des deux hôtels chalonnais du groupe Hôtels Bourgogne Qualité de la famille Jacquier et sa vingtaine de salariés. Le groupe historiquement implanté à Dijon, Beaune et Chalon sur Saône, s'est implanté au fur et à mesure de ses acquisitions en région Parisienne. Et c'est la région parisienne que nous arrive Alice Cantin après avoir été adjointe de direction au Novotel de Roissy.

Avant cela, titulaire d'un BTS tourisme en alternance, il a monté les marches du milieu avec des débuts au sein du groupe Hilton à Charles de Gaulle. Puis, elle est passée par le Novotel de Paris-Est au sein du groupe ACCOR, chef de réception au Mercure Paris Gare de Lyon, et adjointe de direction pendant 6 ans à Porte de Villepinte.

"Très hôtelière à la base, c'est une vraie opportunité qui s'est proposée" assure Alice Cantin, "très heureuse de changer de la région parisienne et de découvrir les liens assez forts qui unissent la clientèle à l'établissement, l'équipe établie et historique, l'accompagnement de Ludovic qui connaît bien la clientèle".

Pas de révolution annoncée au sein des établissements, mais la volonté "de continuer à fidéliser la clientèle et une vraie simplicité".

Nous souhaitons la bienvenue à Alice Cantin dans sa nouvelle mission.

Laurent Guillaumé