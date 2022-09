Réforme des retraites: "Avec le président de la République, on décidera à la fin de la semaine", affirme Elisabeth Borne

"Ma méthode, c’est la recherche de dialogue, de compromis. En même temps, les Français ne comprendraient pas que l’on soit bloqués", a expliqué Elisabeth Borne ce lundi matin, sur les ondes de BFM. Lorsque la question du 49.3 a été évoquée, la cheffe du gouvernement s'est voulu très claire, "c’est un des outils qui est à la disposition du gouvernement si on constate une situation de blocage". Un message qui ne devrait pas rassurer du côté de la Macronie alors que déjà des voix s'élèvent pour dénoncer tout passage en force. Une réforme annoncée comme "prioritaire" mais en surfant sur l'ombre du 49.3, la notion de dialogue et de concertation est plus que jamais menacée. Une stratégie de communication quelque peu chancelante. Toujours ce lundi matin, Elisabeth Borne a précisé que la décision sera prise cette semaine en concertation avec le Président de la République.

L.G