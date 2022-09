Sport, bien-être, gourmandises et artisanat à La Charmée ce samedi 1er octobre

En partenariat avec le Département de Saône-et-Loire, le Grand Chalon, ainsi que les communes de La Charmée, Granges et Saint-Germain-les-Buxy. Et en collaboration avec Festives, Pollen, l’Amicale du Don du Sang, et La Charmillate.

Demandez le programme !

La manifestation se déroulera de 9 heures à 19 heures à la salle polyvalente et au terrain de boules. La matinée sera consacrée au sport et au bien-être avec le programme suivant :

9 heures - 9h 45, découverte du pilates.

10 heures - 10h 45, découverte du cardio-training-renforcement musculaire.

11 heures - 11h 45, gymnastique dynamisante.

9 heures - 12h 30, massage dos AMMA assis.

L’après-midi, place à l’effort et au réconfort avec de 14 heures à 16 heures une initiation à la marche nordique, de 15 heures à 19 heures un marché gourmand et artisanal et de 14 heures à 17 heures des massages dos AMMA assis.

Sans oublier, à partir de 11 heures, buvette et vente de gaufres sur le terrain de boules, et restauration au four à pain (sur réservation à l’adresse [email protected] ) sur le parking de la salle polyvalente.

Renseignements et inscriptions au 03.85.92.92.06. ou au 06.12.98.85.04. ainsi qu’à l’adresse [email protected] ou à https://www.facebook.com/peps.tonic.98 . Pour chaque créneau il est prudent de s’inscrire au préalable (places limitées à 30).

Les organisateurs vous attendent nombreux pour cette journée placée sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité. A noter que l’entrée est gratuite. Alors, pourquoi s’en priver !

Gabriel-Henri THEULOT