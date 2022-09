Rugby : bons débuts pour le CRC vainqueur de Cluny 22 à 21

Il y avait un peu de crainte au Chatenoy Rugby Club pour ce premier match de Championnat de Régional 2 et de la part des hommes du capitaine Max Bon. On peut le comprendre et ce pour diverses raisons : une accession à deux niveaux au dessus de la saison dernière (de 2e Série à la Promotion d’Honneur); des nouvelles têtes au sein des joueurs et arrivés dans l’inter-saison avec des jeunes pleins de promesses et des anciens aguerris à des niveaux supérieurs ( moyenne d’âge générale 25 ans) et surtout le premier match de la saison devant son public, sans oublier l’adversaire du jour, l’US Cluny, qui jouait encore à un étage, voir deux étages, au-dessus les saisons précédentes.

C’était aussi mal connaître les Châtenoyens qui avaient préparés très sérieusement cette première rencontre, particulièrement vendredi lors de l’entrainement ou la quasi totalité des licenciés seniors étaient sur la pelouse de Charréconduit.

Un match bien conduit

Les locaux ont pris le match par le bon bout et surtout en s’appliquant sur les touches ( point faible jusqu’à présent), incontestablement une base de lancement de jeu. Surtout quand on possède une jeune cavalerie comme Hugo Bonsembiante (11), Quentin Mornet (12), Esteban Campos (13) et l’expérimenté Tommy Boucheron (14) assoiffé de ballon à l’autre aile, sans oublier Baptiste Beauviche dernière défense et son bon coup de pied clairvoyant d’arrière.

Tout ceci a pu se réaliser grâce et avec la puissance du paquet d’avants, lui aussi mort de faim, face un paquet Clunysois costaud et puissant. Une première ligne avec un Maxime BoÏ et Max Bon en piliers et un talonneur bien à sa place comme Jordy Ferquel, le tout soutenu par Rudy Boitier et Thibault Fredon qui connaissent le métier et n’hésitent pas à mettre la tête dedans. A cela ajoutez une 3e ligne composée de Francky Theulot, Laurent Boulicaut et Quentin Guidard, ou expérience et « ficelle » sont de mise, force est de constater qu’il y avait puissance et intelligence dans la vision du jeu devant, ce que les entraineurs, Guillaume Boillereaux et David Touam ont tenu à souligner à l’issue de la rencontre.

Et la charnière dans tout cela, composée de Julien Giacomin à la mêlée, puis de Victor Gaudeau en cours de match, et de Nicolas Chaux à l’ouverture, elle n’a fait que compléter l’ensemble de l’équipe en apportant un jeu à la hauteur des ambitions de chacun sur la feuille de match, sans oublier la spécialité maison, la défense, ou chacun a su être présent quand il le fallait.

Sur le banc et rentrés en cours de match il y avait Tom Rateau au talon, Mathis Holder et Jordane Manca polyvalents en mêlée, ou encore Benjamin Moreau, Yan Van Der Stel et Ryan Rampon qui ont fait bouger les lignes arrières d’en face.

A noter la bonne prestation de l’équipe B qui pour son premier match de jeu à XII a fait un excellent match nul ( 19 à 19) face à son adversaire Cluny.

Confirmer aux deux prochaines rencontres

Certes tout n’a pas été parfait. Il y a encore du travail à faire et cela va s’acquérir avec les entrainements des mercredis et vendredis, mais surtout avec les deux prochaines rencontres contre Chenove ce dimanche 2 octobre 2022 à Châtenoy le Royal et le 16 octobre 2022 à Simandre contre Saône et Seille, autre promu en Régional 2.

Le challenge est relevé cette saison, le Chatenoy Rugby Club le sait et il s’est donné les moyens d’y arriver à travers sa cinquantaine de licenciés Seniors, son équipe dirigeante et bénévoles, son école de rugby et la formation des éducateurs nécessaire pour l’avenir du club.

JC Reynaud

Merci pour certaines belles photos de Marc Lagoutte, joueur et photographe à ses heures