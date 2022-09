Grève des salariés de la Mutualité Française ce mercredi pour une hausse des salaires

Mercredi après-midi, près d’une cinquantaine de salariés de la Mutualité Française étaient devant le siège de leur employeur à Chalon-sur-Saône pour demander une augmentation de leur salaire. Plus de détails avec Info Chalon.

«On lâche rien !», entendait-on ce mercredi 27 septembre sur le trottoir devant le siège de la Mutualité Française de Chalon-sur-Saône.

À l'appel de la CFDT, près d'une cinquantaine de salariés de cette mutuelle de santé étaient en grève pour réclamer «le Ségur pour tous» et une revalorisation salariale.

«Tout d'abord, nous tenons à préciser que de nombreux salariés vivent une situation ubuesque», nous précise Mourad Kourte, délégué CFDT Santé Sociaux et secrétaire du Comité social et économique (CSE).

En effet, «les conventions collectives n'évoluant pas ou très peu, des salariés se retrouvent avec des salaires prévus par leur convention collective en-dessous du SMIC».

Les revendications portent sur trois points :

• «Permettre aux oubliés du Ségur que sont, par exemple, les personnels des secrétariats, des services généraux, de bénéficier de la prime de 183 euros»

• «Que les différentes conventions du médico-social fusionnent en une seule et que l'on renégocie les grilles salariales et ne pas se contenter d'une prime de 183 euros»

• «Une revalorisation salariale pour les personnels relevant de la convention nationale dela Mutualité Française comme les salariés des services dentaires, audios et optiques».

Pour le syndicaliste, «la Mutualité Française a les ressources pour le faire».

En début d'après-midi, une délégation de 8 salariés représentant tous les corps de métier de la mutuelle de santé a été reçue par la direction pour un dialogue franc.

«Ils nous disent qu'ils nous soutiennent mais que concernant nos revendications, on verra dans les semaines à venir», nous confie ce dernier.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati