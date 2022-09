LANS’FER : le résumé et les résultats de cette course d’obstacles fun et décalée !

Ce dimanche 25 septembre, c’était le grand retour de LANS’FER, la seule et unique course à obstacles française qui se déroule au sein même d’une ville !

Lancée en 2015, cette 6 ème édition a été un grand succès puisqu’elle a réunit plus de 1200 participants sur la journée (contre 400 lors de la première édition).



Au programme de cette journée sportive, 3 courses :



- La course intitulée « le challenge Grand Chalon » par équipe de 4 ou 5 qui doit impérativement représenter une entreprise, une association ou encore une ville appartenant au Grand Chalon.

Les 46 équipes présentes avaient 6 kilomètres à parcourir et 29 obstacles à franchir !

- La course « Héros » en individuel, 216 participants qui ont fait le même parcours que la première course.

- Les deux courses « Famille » réunissant un parent et un ou deux enfants maximum. Au total, c’est 400 enfants qui ont pris le départ d’une des deux courses de 2 kilomètres et 10 obstacles !

L’échauffement des adultes a été assuré par « L’appart Fitness » et celui des enfants par Marion, bénévole de l’association Lans’fer !

L’équipe organisatrice n’a pas manqué d’imagination pour divertir les participants tant par les noms recherchés des obstacles mais aussi par leur originalité.

On peut mentionner le succès de l’obstacle humain « Belzebuth et ses potes » mené par l’équipe des Centurions de l’équipe de football américain de Chalon sur Saône qui ont joué leur rôle avec brio !

Cette année, tout comme en 2019, les organisateurs ont dû se heurter au problème de la restriction d’eau : la piscine à boue s’est alors transformée en piscine à paille qui reste un obstacle tout aussi difficile à franchir !



Voici les résultats des différentes courses :

Le podium du challenge Grand Chalon hommes :

1 - Les pines coladas en 32 minutes et 37 secondes

2 - Les zoubliésen 33 minutes et 56 secondes

3 - Les petits Nesquik en 34 minutes et 47 secondes



Le podium du challenge Grand Chalon femmes :

1 - Les mères veilleuses en 44 minutes et 45 secondes

2 - Les Girls power en 51 minutes 16 secondes

3 - L’equipe des Shooter ! Shooter ! en 52 minutes et 22 secondes



Le podium de la course Héros hommes :

1 - Terreau Romain en 23 minutes et 42 secondes

2 - Richard Mathieu en 24 minutes et 15 secondes

3 - Galuchot Samuel en 24 minutes et 38 secondes

Le podium de la course Héros femmes :

1 - Frater Elodie en 30 minutes et 39 secondes

2 - Gudefin Charlotte en 34 minutes et 06 secondes

2 ex æquo - Avine Orane en 34 minutes et 06 secondes



Pour les courses famille, il n’y a pas de podium, tous les enfants ont été récompensés !

Les 6 membres organisateurs de l’association souhaitent remercier leurs 70 bénévoles sans qui la course ne pourrait avoir lieue, mais aussi le Grand Chalon, le maire de Lans Gilles Desbois ainsi que toute l’équipe municipale, la ville de Chalon sur Saône également pour le prêt de différents obstacles.

LANS’fer remercie aussi l’amicale Terrence Ridout (association de parents d’élèves) qui gère la buvette depuis plusieurs éditions : cela a déjà permis de financer plusieurs projets de l’école de Lans, notamment plusieurs voyages scolaires !

Anne Claire Moreau, responsable communication chez LANS’fer a particulièrement tenu à remercier Kaléidoscope (L’info à l’image du Grand Chalon) pour sa présence et ses vidéos qu’ils ont pu posté en direct sur les réseaux sociaux !

Romain Guillemenet, président de l'association remercie aussi vivement Isabelle et Didier Pommey, speakers de la journée qui ont assuré l'ambiance pendant les courses !

Et enfin, l’association remercie l’ensemble de leurs nombreux sponsors pour leur aide précieuse !



La pluie quant à elle est restée discrète ! Alors qu’il a plu sur certaines zones du département, le petit village de Lans a été épargné ce dimanche pour laisser place à l’amusement et à la bonne humeur !



Toutes les personnes présentes ont pu témoigné de l’organisation remarquable de la course mais aussi de l’ambiance festive présente tout au long de la journée grâce à des bénévoles souriants et impliqués et des participants surmotivés !



Une chose est sûre on n’a pas fini d’entendre parler de Lans’fer !



Le rendez vous est fixé à l’an prochain : le 24 septembre 2023 ! Cela vous laisse du temps pour l’entraînement !

En attendant, ci-dessous un retour de la course en vidéo !

Crédit vidéos : Emmanuel de Kaléidoscope

Amandine Cerrone.