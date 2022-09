La Police renforce le contrôle des utilisateurs de trottinettes électriques à Chalon-sur-Saône

Une première opération a été menée ce mardi, au niveau de la descente de l'Avenue Boucicaut en direction de la gare et vers la Place de la République. Après une phase de pédagogie, la verbalisation commence. Plus de détails avec Info Chalon.

Trottinettes électriques, draisiennes, hoverboards, monoroues, gyropodes et autres engins de déplacement personnels motorisés (EDPM) ont été au cœur d'une double opération de police nationale et municipale ce mardi, à Chalon-sur-Saône.

Une dizaine de fonctionnaires de deux polices ont organisé dans l’après-midi une opération de sensibilisation à destination des jeunes usagers au niveau de la descente de l'Avenue Boucicaut en direction de la gare et vers la Place de la République.

Avec la hausse de la pratique de la trottinette électrique et d'autres EDPM, le nombre d'accidents explose. En 2021, la Sécurité routière recensait 24 tués en EDPM en France métropolitaine, contre seulement 7 en 2020, comme nous l'indique Olivier Tainturier, le sous-préfet de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône, présent lors de cette opération de sensibilisation.

Une année toutefois perturbée par les restrictions de déplacements liées à la crise sanitaire. La Sécurité routière compare donc plutôt les chiffres avec 2019, année de référence, pour laquelle on comptait 10 morts en EDPM.

La tendance semble toutefois se stabiliser sensiblement cette année, avec 13 morts de janvier à juillet 2022. Mais les accidents sont en forte hausse avec, de août 2021 à juillet 2022, une hausse de 177% des blessés en EDPM par rapport à l'année de référence 2019.

Face à la hausse de la pratique et des accidents, voici les principales règles à respecter, résumées dans l'infographie ci-dessous.

Les équipements obligatoires et recommandés lorsqu'on circule à trottinette électrique. © Sécurité routière

Qui peut rouler en trottinette électrique?

Il faut avoir au minimum 12 ans pour se déplacer en trottinette électrique. Il est interdit de transporter un passager, une pratique encore courante.

Où peut-on circuler et à quelle vitesse?

Il est interdit de circuler sur les trottoirs et l'EDPM ne doit pas dépasser les 25km/h.

En agglomération, les trottinettes et autres EDPM doivent circuler sur les pistes cyclables ou sur la route, sur celles limitées à 50km/h ou moins (pas sur les autres voies rapides par exemple). Sur une aire piétonne, il faut rouler au pas (6km/h).

Hors agglomération, c'est plus complexe: la circulation n'est autorisée que sur les voies vertes et les pistes cyclables, mais «sous certaines conditions, l'autorité investie du pouvoir de police pourra accorder des dérogations aux règles générales de circulation en: autorisant la circulation des EDPM sur les trottoirs à condition de respecter l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne pour les piétons et en autorisant la circulation des EDPM sur certaines routes hors agglomération où la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 80 km/h», précise une page dédiée sur le site de la Sécurité routière.

Quels équipements obligatoires ou recommandés?

Pour le conducteur d'EDPM, seul un vêtement réfléchissant est obligatoire de nuit ou en cas de mauvaise visibilité. Le casque est lui simplement recommandé. Pour rappel, il est obligatoire à vélo pour les moins de 12 ans, une classe d'âge qui n'a pas le droit de conduire une trottinette ou tout autre EDPM.

La trottinette doit être équipée d'un avertisseur sonore, d'un système de freinage, de catadioptres arrière et latéraux et de feux de position avant et arrière.

L'assurance est-elle obligatoire?

L'usager d'un EDPM doit être assuré, via sa garantie responsabilité civile, qui couvrira les dommages physiques et matériels qu'il pourrait causer à un tiers. Une garantie qu'on retrouve par exemple dans un contrat d'assurance habitation, mais à bien vérifier que vote contrat couvre bien ce type de dommages et s'il faut sinon souscrire une assurance complémentaire.

Certains opérateurs de trottinettes en libre-service incluent cette garantie dans la location, mais c'est à l'utilisateur de vérifier dans les conditions générales d'utilisation si c'est bien le cas.

Quelles sanctions en cas d'infraction?

Ne pas respecter les règles de circulation ou rouler à deux expose à 35 euros d’amende.

C'est également le montant à payer en cas de non-port d’équipement rétro réfléchissant en cas de mauvaise visibilité.

La circulation sur le trottoir ou le débridage de l'engin permettant de dépasser la limitation de 25km/h peut donner lieu à une amende de 135 euros.

Attention, la sanction est encore plus élevée si l'engin est débridé d'origine ("un engin dont la vitesse par construction est supérieure à 25 km/h"), avec une amende prévue de 1500 euros.

Et les engins sans moteurs?

Trottinettes, skateboards et rollers non motorisés sont autorisés à circuler sur les trottoirs et dans les espaces piétonniers, à condition de rouler au pas et de respecter la sécurité des autres usagers.

Lors de cette opération, les forces de l'ordre ont procédé à 37 contrôles et 11 verbalisations, soit 2 ports d'oreillettes, 2 transports de passagers, 3 circulations sur le trottoir, 1 non-respect d'un stop et 3 non-présentations d'assuranc), de 17 heures 30 à 18 heures 30.

«Un bilan éloquent», déplore le commandant de police Valérie Kosica qui chapeautait l'opération, «il va falloir que les comportements évoluent et que l'on s'adapte à ces EDPM».

À noter qu'une opération de sensibilisation sur l'usage des EDPM organisée par la Police nationale et la Police municipale, aura lieu le mercredi 5 octobre à 16 heures, sur la Place de Beaune.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati