Le photographe de talent Pentti Sammallahti expose ses œuvres à l’I.U.T

« Vous savez pour un photographe, c’est un pèlerinage de venir à Chalon-sur-Saône, dans le berceau de la photographie ! » a déclaré l’artiste.

Mardi 27 septembre 2022 à 18H00, à l'IUT de Chalon-sur-Saône se déroulait le vernissage de l'exposition de Pentti Sammallahti, photographe reconnu pour son talent dans le monde entier. Cette exposition durera un mois et sera visible à l’entrée principale de l’I.U.T.

Ce vernissage s’est déroulé en présence de l’artiste Pentti Sammallahti, de Gianni Pillon, Directeur de l'IUT de Chalon-sur-Saône, Brigitte Maurice-Chambard, directrice du Musée Niepce, Philippe Perrot, Vice-président des universités en charge du patrimoine et des sites stratégiques, Cyril Gomet, Directeur de Cabinet, Didier Brousse, Galeriste à Paris de Pentti depuis 2000…

Didier Brousse expliquait à info-chalon : « Avec Pentti, nous nous sommes connus en 1996, c’était lors de la 1ère grande exposition de Pentti en France, pendant le mois de la photographie à Paris. A cette époque, l’institut finlandais avait fait une exposition rétrospective sur lui et déjà à l’époque, on exposait ses photos et ses livres et cet artiste, c’était une découverte pour pas mal de gens. Je me souviens que le journal Libération qui avait été séduit avait fait une page entière sur lui. Donc suite à la découverte de ses photographies, on s’était rencontrés à cette époque et depuis on l’expose régulièrement ! ».

Pentti Sammallahti a accepté de répondre aux questions d’info-chalon :

Pentti, est-ce la première fois que vous exposez à Chalon et si oui comment avez-vous trouvé l’accueil ?

P.S : « Alors oui, c’est la première fois que j’expose à Chalon mais vous savez pour un photographe, c’est un pèlerinage de venir à Chalon-sur-Saône, dans le berceau de la photographie. J’ai aimé visiter la maison de Niépce, je précise d’ailleurs que la visite de la maison de Niépce était très émouvante car nous étions accompagnés d’un conservateur qui nous a très bien expliqué. J’ai aimé aussi visiter le Musée Niépce et Gianni Pillon qui a piloté les choses est quelqu’un de très accueillant, il m’a même fait visiter une cave donc l’accueil a été très sympathique ! ».

Souhaiteriez-vous un jour exposer vous aussi au Musée Niepce ?

P.S : « Oui bien sûr ! S’ils m’invitent à le faire cela serait pour moi un honneur et un grand privilège car le Musée Niepce est connu dans le monde pour sa réputation et sa collection. Donc cela serait un grand bonheur pour moi ! ».

S’en suivait avant le buffet de l’amitié, le discours de Gianni Pillon : « Je suis très content de recevoir Pentti à l’I.U.T, en dehors d’une galerie. C’était un pari au départ et ce pari, il a été réalisé grâce à l’aide de deux personnes Noël Podevi car sans Noël, il aurait été difficile d’avoir ce premier contact et la 2ème personne, c’est Didier Brousse, le Galeriste de Pentti qui a accepté que l’exposition soit montée sur deux lieux (Chalon - Dijon). Ils ont accepté avec Pentti que l’on puisse faire des reproductions grands formats avec reproduction numérique. Les images de Pentti sont des véritables images intimistes, des petits formats avec une douceur et une beauté incroyable […] Vous allez découvrir des images avec une poésie et un jeu sur le noir et blanc assez exceptionnel. Il y a du rêve perpétuel dans ses images et cela nous transporte et nous fait promener ailleurs. En même temps, on se promène entre le pictorialisme et l’humanisme et il y a des choses très importantes et qui sont le reflets de notre société actuelle […] Mais il y a un vrai amour de l’image et des contemporains. Donc un grand merci à tous ! ».

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B