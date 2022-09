DEMISSIONS A SAINT-REMY - Les élus d'opposition demandent la convocation d'un conseil municipal extraordinaire

5 conseillers municipaux de la majorité de Florence PLISSONNIER auraient démissionné suite à "[un] manque de concertation » et à « [une] absence de dialogues".



Pour notre groupe UNIS POUR SAINT-REMY, c’est une demi-surprise si elle confirmée. En effet, depuis quelques séances de conseil municipal, ces élus « démissionnaires » ne siégeaient plus ou presque : probablement lassés d’être mis de côté et non consultés sur des dossiers majeurs. Demi-surprise aussi puisque cela fait plusieurs années que nous dénonçons le manque d’échanges, et de dialogues constructifs entre Mme Le Maire et le conseil municipal : les commissions municipales ne sont quasiment jamais réunies et le conseil municipal est devenu une chambre d’enregistrement.

Nous saluons donc cet acte fort et courageux de ces élus qui ont refusé de devenir des conseillers municipaux « godillots » de la majorité municipale.

Nous appelons désormais Mme Le Maire à revoir expressément sa gestion autocratique de la commune. Elle doit écouter les voix divergentes et constructives des membres du conseil municipal et des san-remois. Sans cela, la gestion de notre commune en sera menacée à moyen voire à court terme.

C’est pourquoi, nous demandons la convocation dans les plus brefs délais d’un conseil municipal extraordinaire pour revoir l’organisation de nos instances municipales.

Les élus du groupe municipal UNIS POUR SAINT-REMY : Tristan BATHIARD – Élise MARTIN – Didier BERNARD – Marie-Christine BOIREAU – Laurent LAGRIFFOUL – Jacqueline PENAUD