41 mois et 24 mois de prison ferme pour les auteurs des braquages de deux commerçants de Chalon

Les auteurs du braquage, le mercredi 7 septembre, d'un bureau de tabac et d'une boulangerie du plateau Saint-Jean, à Chalon-sur-Saône, ont été jugés ce mercredi 28 septembre par le tribunal pour enfant, puisque les deux sont âgés de 17 ans.

Pour autant l'auteur principal a été condamné à la peine de 4 ans de prison dont 1 an est assorti d'un sursis probatoire pendant 2 ans, avec l'obligation de travailler, d'indemniser les parties civiles, et l'interdiction de tout contact d'une part avec le co-auteur, d'autre part avec les victimes, ainsi que de paraître dans leurs commerces. Interdiction de détenir ou de porter une arme pendant 5 ans. Maintien en détention. Le tribunal a en outre révoqué un sursis antérieur à hauteur de 5 mois.

Cela porte donc la durée d'incarcération à 3 ans et 5 mois.



Le second prévenu , qui ne tenait pas l'arme, a été condamné à la peine de 3 ans de prison dont 1 an assorti d'un sursis probatoire pendant 2 ans, avec les mêmes obligations et interdictions que le premier. Maintien en détention évidemment pour les 24 mois ferme.



Le tribunal a ordonné un renvoi sur intérêt civil pour la question de l'indemnisation des deux parties civiles.

Les auteurs étaient bien connus de l'institution judiciaire, et du tribunal pour enfant en particulier.



FSA