AVIS DE DECES - Monsieur Claude BOURGEON

SAINT-MARCEL



Béatrice, son épouse ;

David, Sophie et Julien, ses enfants et son gendre ;

Karine et David, Xavier et Flora, ses beaux-enfants et leurs conjoints ;

Arthur, Alexandre, Victoria, Faustine, Eden, ses petits-enfants ;

René et Marie-Louise Bourgeon, ses parents ;

Jean et Marie-Jeanne Grappin, ses beaux-parents ;

Yvette, sa sœur ;

Evelyne et Patrice, sa belle-sœur et son beau-frère ;

Marie et Benjamin, Jérémy, Jenny et Jérémie, ses neveux et nièces ;

Abel et Nathan, ses petits-neveux ;

ses amis et voisins,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Claude BOURGEON

survenu à l'âge de 68 ans.

Ses obsèques civiles seront célébrées le samedi 1er octobre 2022, à 9h15, en la salle de cérémonies du crématorium de Crissey.

Claude repose à la chambre funéraire de ROC ECLERC de Saint-Remy.

La famille remercie la HAD de Chalon-sur-Saône et les infirmières de Saint-Marcel pour leurs bons soins.

Claude a rejoint son frère,

Roland,

décédé en 1987, et

Adam,

son petit-fils, décédé en 2015.