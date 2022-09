AVIS DE DECES - Madame Ginette MAÎTRE née PERRIN

ÉPERVANS



Jean-Pierre, son fils et sa compagne, Blandine ;

Nadège, sa belle-fille ;

Françoise, sa fille et son mari, Michel ;

Eric, son fils ;

ses petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;

sa sœur, ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Ginette MAÎTRE

née PERRIN

survenu à l'âge de 88 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées vendredi 30 septembre 2022 à 10h30 à la chapelle d'Épervans.

Ginette repose au funérarium Paccaud de Saint-Marcel.

Pas de plaques,

fleurs naturelles uniquement.

La famille tient à remercier le personnel de l'ADMR de Varenne-le-Grand pour son dévouement.

La famille rappelle à votre souvenir son époux,

Urbain Jacquie

décédé en 2007,

son fils,

Yves

décédé en 2013.