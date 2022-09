AVIS DE DECES - Monsieur Michel MOIROUX

JONCY - VIREY-LE-GRAND - SAINT-LOUP-DE-VARENNES



Gérard et Christelle MOIROUX, son frère et sa belle-sœur ;

Léa et Charlotte, ses nièces ;

ainsi que toute la famille ;

le personnel, les résidents et amis du foyer des Rogeats et l'ESAT de JONCY,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Michel MOIROUX

survenu le 24 septembre 2022, à l'âge de 50 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le vendredi 30 septembre 2022, à 10h30, en l'église de Virey-le-Grand.

Ni fleurs, ni couronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.