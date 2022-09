Les séances Ciné-ma différence deviennent les séances Relax

Depuis la rentrée, les séances Ciné-ma différence, permettant aux personnes en situation de handicap complexe d'aller au cinéma comme et avec tout le monde deviennent les séances Relax ! À Chalon-sur-Saône, ces séances sont organisées un samedi après-midi par mois au Mégarama Chalon. Plus de détails avec Info Chalon.

Depuis le 13 septembre 2022, les séances Ciné-ma différence sont devenues les séances Relax. Le réseau Ciné-ma différence devient lui réseau Ciné Relax.

Le nom et certains outils de communication changent mais rassurez-vous, le reste est identique. Le cœur du dispositif est toujours l'accueil bienveillant et chaleureux proposé par l'équipe de bénévoles et le personnel de Megarama Chalon.

Cet accueil crée un environnement rassurant où chacun peut se sentir légitime à venir au cinéma et profiter d'une séance avec et comme tout le monde.

Mais si le dispositif reste identique, pourquoi changer de nom ?

Lorsque Ciné-ma différence a été créé à Paris en 2005 par Catherine Morhange, présidente et fondatrice de l’association Culture Relax, il fallait affirmer que les personnes autistes, polyhandicapées, avec un handicap intellectuel, psychique, ou cognitif, avaient leur place au cinéma. Il fallait aussi rassurer les familles pour qu'elles viennent en confiance. La mise en avant de la «différence» et le premier slogan de l’association «À cette séance, la norme c'est nous !» reflétaient ce positionnement.

En 2022, ce changement de nom s'inscrit dans une évolution des mentalités, il n’est plus nécessaire de prouver la légitimité de ces spectateurs à être dans les salles obscures.

En effet, grâce à la mobilisation de nombreuses équipes de bénévoles, 3000 séances réunissant 200 000 spectateurs ont montré que le partage des salles était possible.

«Si notre public est devenu un public à part entière, pourquoi toujours pointer une différence ? Nous avons prouvé ensemble qu'il n'est pas plus différent qu'un autre pour profiter du plaisir d'un film et d'une sortie en famille, avec des amis ou avec son établissement», nous explique-t-on.

Si le nom change, le principe des séances Relax reste le même : ce sont des séances ordinaires du cinéma, rendues accessibles à tous les spectateurs qu'ils soient en situation de handicap ou non. Elles sont particulièrement accueillantes aux personnes autistes, polyhandicapées, avec un handicap intellectuel, cognitif ou psychique qui peuvent présenter des comportements atypiques les excluant habituellement des cinémas.

Les codes y sont assouplis et chacun peut vivre le film et ses émotions à sa façon : on peut vocaliser, rentrer et sortir en cours de projection, marcher dans la salle.

À Chalon-sur-Saône, l'association a adhéré au réseau Ciné-ma différence en novembre 2013.

Le dispositif est coordonné par Simone Guénard, présidente de l'Association pour jeunes et adultes handicapés de Saône-et-Loire (APAJH 71), Évelyne et Alain Fumet, responsables du projet Ciné Relax à Chalon-sur-Saône, la dizaine de bénévoles et, bien entendu, le personnel du Mégarama Chalon.

Depuis, l'ex-Ciné-ma différence a pu partager avec le public de la région pas moins de 54 projections et c'est avec une grande joie qu'elle vous donne rendez-vous au Mégarama Chalon le samedi 8 octobre à 14 heures pour la projection de «La Cour des miracles» (tarif unique : 6 euros).

Ciné Relax, avec ou sans handicap, le cinéma, c'est pour tout le monde !



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati

Informations : ☎ 03 85 46 00 96/ [email protected]

→ http://www.cinemadifference.com/