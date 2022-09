Tennis Club Chalonnais : Tout connaître de ce club qui fournit des graines de champion

Focus sur club géré d’une main de maître !

Ne vous y trompez pas, le club de du Tennis Club Chalonnais se porte bien, avec à sa tête une équipe dynamique, motivée mais surtout très compétente. Et il faut l’être, car rappelons le, ce club est le seul club chalonnais à payer un loyer pour pouvoir faire évoluer ses adhérents sur les infrastructures mises à leur disposition.

Ce club très formateur de tennis qui forme de nombreux champions grâce à des éducateurs de qualité, va développer très prochainement du tennis santé, du tennis sport adapté et du tennis pour tous. Car au tennis club chalonnais, on ne reste pas les pieds dans les mêmes sabots et on se projette même sur l’avenir avec le souhait un jour d’organiser à Chalon un tournoi international junior !

Tout ceci méritait bien un petit article info-chalon !

La présidente Clothilde Allegre accompagnée de Marion Goujon secrétaire, ont accepté de répondre aux questions Info-Chalon.

Votre saison commence en septembre, pouvez-vous faire un point sur l’année 2021/2022 une année tronquée par la fin de la COVID 19 ?

C.A : « Oui tout à fait ! Alors en termes de fréquentation, nous sommes revenus quasiment à notre niveau d’avant COVID, c'est-à-dire que nous avions 277 adhérents sur la saison 2021/2022. Il faut savoir qu’au plus fort, le club de tennis chalonnais a atteint 291 adhérents avant l’épidémie. Il y a que la première année COVID que nous étions retombés à 262 adhérents donc nous n’avons pas connu de perte de fréquentation pour l’année 2021/2022 aussi bien en nombre d’adhérents qu’en remplissage des courts où l’on a fait une saison au complet. La seule baisse de fréquentation était peut-être chez les tout petits car il n’y avait pas eu de forum des sports. Néanmoins, il faut savoir que nous prenons les enfants à partir de la moyenne section et petite section (3 et 4 ans) s’ils sont coordonnés, c'est-à-dire test de motricité et coordination et que nous sommes l’un des seul sport à le faire. Nous avons aussi perdu sur cette saison là, quelques adolescents qui n’étaient pas vaccinés, ceux qui ne voulaient pas se faire vacciner et ceux dont les parents ne voulaient pas qu’ils soient vaccinés mais cela représentait moins de 10 ados. Donc comme vous le voyez, une année assez complète en termes de tennismans licenciés au club ! Surtout que nous tenons à signaler aussi que nos moniteurs ont enseigné les courts jusqu’au 31 Juillet et qu’ils sont toujours restés en contact avec nos licenciés pendant la COVID 19 ! ».

Et au niveau de vos organisations ?

C.A : « Il faut savoir que nous organisons deux tournois majeurs adultes et deux autres pour les jeunes. Côté adultes, nous avons donc organisé notre tournoi de la Toussaint qui est limité au classement 15-1 où il y a eu 100 participants et notre tournoi Open fin juin début juillet qui a compté 120 compétiteurs sachant que cela faisait 2 ans que nous avions supprimé l’organisation de ces concours dans le cadre qui était imposé lors de la COVID 19 (confinement et joueurs limités) . Nous avons fait également nos deux tournois jeunes par catégorie d’âge à la Toussaint et fin août qui ont connu les mêmes succès en termes de participation ! ». Je pense que c’est d’ailleurs l’année où l’on a fait le plus de tournois puisqu’on a fait également des tournois les weekends sous des formats courts que l’on appelle des TMC (Tournoi Multi Chance) et nous en avons fait une soixantaine. Il y avait à chaque fois 16 ou 32 compétiteurs sur des compétitions organisées sur une demi-journée ou sur deux jours ; Des tournois très ciblés car cela pouvait être sur une catégorie d’âge, en fonction d’un classement… mais cela permet de faire évoluer des tout-petits, aux ados jusqu’aux groupe Elite !

Et côté performances ?

C.A : « Alors en individuel chez les jeunes, il faut savoir qu’on à le petit Andréa Baudel qui est licencié au club de Chalon qui était suivi jusqu’à cette fin de saison (août 2022) par la ligue Bourgogne Franche-Comté et là, il part au pôle France à Poitiers dès cette année (septembre 2022). Il garde néanmoins sa licence à Chalon tout en sachant qu’il fait parti des trois meilleurs français de sa catégorie U14 car il est né en 2009. Ce jeune fait essentiellement sur le circuit les tournois européens. Dans la même catégorie d’âge, nous avons aussi Alix Rios qui est elle aussi suivie par la ligue Bourgogne Franche-Comté. Nous avons Lily Pigeat née en 2012 qui elle est suivi par le pôle fédéral français car même si elle joue à Chalon, si elle s’entraine à Chalon, elle est suivie par la Fédération Française de Tennis.

Côté séniors, notre équipe 1 qui évoluait en régional remonte en pré-national. Notre équipe 2 qui était en régional 2 monte en régional 1 et pour notre équipe 3 qui aurait pu monter en régional 2 et bien nous avons du refuser la montée faute de pouvoir fournir des arbitres !

Voici d’ailleurs les performances plus détaillées de nos jeunes tennismans : Alix RIOS (2009) : championne de Saône et Loire en U14, 344ème joueuse mondiale U14, s'entraîne au pôle tennis à la Ligue à Dijon, licenciée au TCC. Andréa BAUDEL (2009) : 289eme joueur mondial, intégre le pôle France à Poitiers cette saison, garde sa licence au Tennis Club Chalon. Lily PIGEAT (2012) : championne de Saône et Loire en U10. Arthur ALLEGRE (2010) : champion de Saône et Loire en U12. Marie-Lou DEMONFAUCON (2007) : championne de Saône et Loire en U16. Lily PIGEAT et Capucine LASSUS : championnes de Bourgogne Franche Comté par équipe en U12, et font 1/8eme au championnat de France ! ».

Alors depuis la nouvelle saison de septembre 2022, qu’est-ce qui a changé ?

C.A : « Notre saison 2022/ 2023 qui vient de commencer puisque notre saison va se terminer fin août 2023 a très bien commencé car pour vous donner un ordre d’idée d’adhérents, lors de notre A.G en général qui a lieu en octobre de chaque année on a, à peu près, validé 180 licenciés car nous faisons des licences tout le long de l’année. Là, nous sommes déjà à 240 licences + de nombreux dossiers d’inscription et si on compte sur notre planning tous les gens qui sont inscrits, nous devrions atteindre 290 adhérents. Donc nous avons déjà atteint notre chiffre d’avant COVID avec le but cette année de dépasser 300 licenciés. De la nouveauté au club aussi avec l’arrivée d’un nouvel enseignant de tennis Yann Gloaguen, c’est un moniteur qui est mis à notre disposition par la ville de Chalon-sur-Saône. C’est quelqu’un de très compétent, dynamique et qui possède le diplôme d’activité pour tous. Il met en place des activités tennis de sports santé, de sport adapté… d’ailleurs il a tout notre soutien car c’est quelque chose que nous souhaitons développer tout comme le tennis pour tous qui s’adresse aux enfants qui ont des troubles du comportement, les enfants autistes, en hyper activité… pour pouvoir les intégrer ensuite avec les enfants classiques. Yann va aussi relancer le para-tennis pour les enfants alors qu’il n’existe que pour les adultes actuellement ! ».

Quelles sont les infrastructures du Tennis Club Chalonnais ?

C.A : « Au niveau des courts extérieurs, nous possédons 5 terrains et au niveau FEDER, c'est-à-dire la salle du Grand Chalon où il y a 4 terrains, 2 sont mis à notre disposition, le terrain 1 et 2 et les deux autres terrains 3 et 4, nous avons des créneaux horaires que nous partageons avec d’autres clubs du Grand Chalon. Néanmoins, le mercredi toute la journée et le samedi matin nous avons les 4 courts car nous sommes une grosse école de tennis

Combien d’équipes allez-vous engager pour la saison 2022/2023 ?

C.A : « Alors nous allons engager en Senior + (automne) : 1 équipe +45 en division départementale + 1 équipe +65 en division départementale, en Hiver : 3 équipes hommes en Interclubs, au Printemps : 1 Equipe femmes en régionale 1, Equipe 1 hommes en DQDN4, (pré nationale) Equipe 2 hommes en régionale 2, Equipe 3 hommes en Départementale 1, Equipe 4 hommes en Départementale 2, Equipe 5 hommes en Départementale 3 et en catégorie Jeunes : 1 équipe 11/12 ans filles en Championnat Régional, puis en Championnat de France, 1 équipe 9/10 ans filles en Championnat Départemental, 1 équipe 9/10 ans garçons en Championnat Départemental, 1 équipe 11/12 ans filles en Championnat Départemental, 2 équipes 11/12 ans garçons en Championnat Départemental, 1 équipe 13/14 ans filles en Championnat Départemental, 1 équipe 13/14 ans garçons en Championnat Départemental, 1 équipe 15/18 ans filles en Championnat Départemental, 2 équipes 15/18 ans garçons en Championnat Départemental ! ».

Comment est composée votre équipe dirigeante ?

M.G : « Nous avons un Comité Directeur composé de 9 personnes, 3 femmes et 6 hommes avec à la tête Clothilde Allegre comme présidente, Pierre Pujol comme Vice-président, moi Marion Goujon, secrétaire, Dorothée Isabel qui est trésorière et les autres membres sont chargés de divers commission, jeunes, équipes, animations… au niveau de nos moniteurs diplômés d’Etat : Charles Pigeat (directeur sportif), Basile Longin (préparateur physique), Antoine Vion et Yann Gloaguen (mis à disposition par la ville)

Quels sont vos souhaits pour l’année 2023 ?

C.A : « Il y a plusieurs choses pour cette saison 2022/2023 que l’on souhaiterait, d’abord dépasser le 300 adhérents et à court terme développer le tennis santé, le tennis pour tous. Pour ce qui concerne les compétitions, nous sommes pas mal loti avec tous nos tournois que nous mettons en place. Mais notre petit désir secret se tourne vers la saison 2024 / 2025 où nous espérons organiser un tournoi international juniors sauf que dans le cahier des charge pour l’organisation d’un tel concours, on nous impose d’avoir 4 courts de surface équivalente qu’aujourd’hui on ne peut pas proposer en extérieur car nous avons 4 cours en résine en intérieur et il nous faudrait aussi 4 courts identiques en extérieur. C’est néanmoins notre gros objectif futur ! ».

Alors un appel pour la réalisation de ce projet ?

M.G : « Oui tout à fait ! Je crains que nous soyons obligés nous-mêmes de financer ces travaux de rénovation des courts extérieurs alors que financièrement nous payons déjà un loyer au Grand Chalon pour les courts de tennis et que nous avons 3 salariés au club. Alors nous invitons tous les sponsors désireux de participer à cet événement de nous rejoindre, ils seront les bienvenus. Nous lançons aussi un appel aux bénévoles afin que tous ensemble, ce projet voit le jour pour la saison 2024/2025 ! ».

J.P.B