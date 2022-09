Un demi-millier de manifestants réunis ce jeudi matin à Chalon

Chalon-sur- Saône n'a pas échappé à la mobilisation nationale ce jeudi avec une participation plutôt remarquée avec pas moins de 450 manifestants selon les forces de l'ordre. Un nombre presque inattendu selon bon nombre de participants. Mot d'ordre du jour, celui du pouvoir d'achat, sous toutes ses formes, tant pour les actifs que pour les retraités. Les propos d'Emmanuel Macron à propos de "la fin de l'abondance" n'ont fait qu'irriter les participants à cette journée nationale de mobilisation. "La fin de l'abondance pour qui ? Pour les 10 millions de pauvres, pour les millions de salariés pauvres et précaires ? Pour les jeunes en situation de détresse sociale et psycologique ? Pour les retraités qui voient leurs pensions amputées ?".

Autant de question qui ont animé un certain nombre d'échanges. Bien sûr en filigramme, la réforme des retraites encore et toujours dans les cartons, est venu alimenter aussi les sujets.

"On parle de crises à répétition mais ce sont leurs crises, des crises qui sont les résultats des politiques qu'ils décident et qu'ils mettent en oeuvre. A un moment, il faut que les responsables soient pointer du doigt plutôt que de porter les efforts sur les petits et les sans-dents".

D'autres vont plus loin, "70 milliards de dividendes verrsées aux actionnaires des grands groupes pour la seule année 2022 et on en parle de la fin de l'abondance, mais on se fout de notre gueule à longueur de temps".

"La seule réponse du gouvernement, c'est de s'attaquer aux droits du chômage, au gel des salaires, à l'accentuation de la précarité et désormais une réforme des retraites pour mettre à mal tous nos acquis sociaux".

C'est un appel à la mobilisation générale qui a été lancé par les participants au mouvement social du jour, d'autant plus que les inquiétudes liées au coût de l'énergie sont plus que jamais dans bien des têtes.

Le cortège qui s'est élancé depuis la Maison des syndicats a rejoint l'hyper-centre jusqu'à arpenter les rues piétonnes, avec une prise de parole devant les grilles de la Sous-préfecture de Chalon sur Saône. Ce jeudi après-midi, c'est à Montceau-les-Mines que le rendez-vous était donné au niveau départemental.

Laurent Guillaumé