Remise de ceintures noires 1ère Dan de Krav Maga au dojo de Saint Rémy à Betty Floriot et Christophe Moreteau.

Après des heures et des heures d’entrainement de Krav Maga, de stages, d’efforts, de persévérances et le passage par les ceintures de la jaune à la marron, arrive le moment important pour les sportifs, celui de l’obtention de la ceinture noire.

Ce lundi soir, 2 d’entre eux étaient à l’honneur au dojo de Saint Rémy, 2 sportifs accomplis, très appréciés et dévoués comme les aime le président de l’association Thierry Dureuil.

Pour leur remettre la fameuse ceinture, c’est Fabrice Garcarek, instructeur ceinture noire 3ème Dan qui a eu la grande satisfaction et l’énorme plaisir de faire tomber les ceintures marron de Betty Floriot et Christophe Mareteau pour les remplacer par une ceinture noire.

Betty Floriot et Christophe Mareteau sont désormais ceinture noire 1ère Dan. Ils auront la charge de seconder Fabrice Garcarek dans sa tâche d’instructeur.

Le président Thierry Dureuil n’a pas manqué de les féliciter et de montrer sa joie de cette réussite. Deux premières ceintures noires dans l’association, une vraie consécration dont les membres peuvent être fiers.

Pour ces remises de ceintures, Madame le maire était représentée par Jérôme Vincent adjoint au sport. Ce dernier a félicité les deux ceintures noires et l’implication du Krav Maga dans la vie associative san rémoise, notamment lors du forum des associations.

Le Krav Maga self défense de Saint Rémy est affilié à la Fédération Française de Karaté, c’est une discipline de combat simple, directe, efficace et accessible à tous et à toutes. Elle met l’accent sur la gestion du combat, l’analyse de l’environnement et la préservation de soi en toutes circonstances.

Pour bien pratiquer, rien de mieux qu’une association comme celle de Saint Rémy, qui compte plus de 50 membres dont 1/3 sont des femmes, où il règne convivialité, respect de l’autre, entraide, simplicité. Chacun peut venir sans apriori, il sera accueilli par un président très attaché aux valeurs qui caractérisent les arts martiaux et un instructeur ou plutôt des instructeurs bienveillants, à l’écoute et au service de leur sport. Les membres s’y sentent bien et apprécient de se retrouver lors des entrainements.

Pour fêter l’évènement, tous se sont retrouvés autour du verre de l’amitié.

Les cours ont lieu les lundi et jeudi de 19h30 à 21h00. Il est possible de commencer le Krav Maga à partir de 15 ans révolus.

C.Cléaux