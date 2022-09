Dancing People Don't Die 2022 : le festival fait son retour à LaPéniche !

De la verve crue d'Illustre ou d'Ultramoule à la techno noire et menaçante de Mila Dietrich & Ghost Dance ou le tapage de pied impertinent de Bernadette en passant par le groove imparable des Space Galvachers ou de Cyril Cyril, voilà encore de quoi régaler les adeptes de danses chaloupées ou énervées, de musiques tempérées ou tropicales, simplistes aussi bien que sophistiquées. Une vingtaine d'artistes enflammeront LaPéniche du mardi 4 au vendredi 8 octobre 2022 pour le festival Dancing People Don't Die 2022, le grand rendez-vous musical de ce début de saison.

Les fans de musique électronique vont donc pouvoir profiter du cadre underground du site de l'Abattoir et savourer une line-up des plus ambitieuses.

Une nouvelle version du fesival enrichie de propositions jeune public, d'ateliers d'écriture, d'initiations au deejaying...

Le festival reste évidemment sur cette belle lancée de défense d'une représentation féminine trop longtemps ignorée et la volonté pure et simple de bien s'amuser.

Musiques à écouter et toujours à danser, piano voix et amuseries électroniques pour une nouvelle collaboration "électro sensible" avec le Conservatoire du Grand Chalon via Marina Herlop le mardi 4 octobre à 20 heures, à l'Auditorium du Conservatoire.

Le jeune public a rendez-vous à la Maison de quartier du Stade-Fontaine aux Loups, le mercredi 5 octobre à 10 heures 30 pour Juke-Box Boum.

Le même jour, projection du premier épisode de «La Cantatrice Chôme», en présence de la co-réalisatrice Manon Caussignac et en partenariat avec le Planning Familial. À l'issue de cette rencontre, un dj set réalisé par Selectress Gwen vous est également proposé (lieu et horaire à venir).

Jeudi 6 octobre à 19 heures 30 à LaPéniche, place au groupe de garage punk primitif The Anomalys.

Vendredi 7 octobre à 20 heures 30 à l'Abattoir, grosse soirée en perspectives avec pêle-mêle, Eddy Woogy et son Karlit (technorap burlesque), Elisa Do Brasil (jungle, drum'n bass), Guess What (space pop) et l'hyperpop de Museau en showcase en centre-ville.

Et pour finir, samedi 8 octobre à 20 heures 30, toujours à l'Abattoir, c'est Space Galvachers (transe artisanale) et la reine du disco wave, calice à la main, Marie Madeleine (musique intersidérale).

Il est possible de réserver sa place en ligne sur le site de LaPéniche.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati

Informations : ☎ 03 85 94 05 78 / [email protected]

→ www.lapeniche.org

www.dancingpeopledontdie.org

Facebook : Dancing People Don't Die

Instagram : Dancing People Don't Die