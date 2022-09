Rentrée à l’I.U.T de Chalon-sur-Saône ; de nombreuses personnalités présentes

Un I.U.T chalonnais qui était fier également de proposer à ses étudiants, 4 licences plus une douzaine de formations suivies en master sur Dijon.

Jeudi 29 septembre, à partir de 10 heures, à l’I.U.T, situé aux Granges Forestiers à Chalon sur Saône, se déroulait la cérémonie de rentrée officielle des étudiants.

Une centaine d’étudiants effectuaient leur rentrée en présence d’Olivier Tainturier, Sous-préfet de Chalon-sur-Saône, de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, de Sébastien RAGOT, Vice-président en charge de l’enseignement supérieur, d’Emmanuelle Dupuit-Pinto Vice-présidente en charge de la culture et de la vie étudiante, de Vincent Thomas, Président des Universités de Bourgogne Franche-Comté, de Philippe Perrot, Vice-président des universités en charge du patrimoine et des sites territoriaux, d’ Alexandre Fournier, Vice-président délégué aux campus numériques, de Tadeusz Sliwa, Vice-président délégué aux politiques culturelles, de Cyril Gomet, Directeur de Cabinet, de Gianni Pillon, Directeur de l’I.U.T. de Chalon-sur-Saône…

Un pôle IUT de Bourgogne Franche-Comté qui regroupe 3 I.U.T, 2 écoles d’ingénieurs, 32 laboratoires de recherche, de l’intelligence artificielle… et qui concerne + de 35 000 étudiants.

Dans un amphithéâtre rempli d’une centaine d’Universitaires et d’une vingtaine de professeurs Gianni Pillon a pris la parole pour informer l’auditoire : « Je suis content de tous vous accueillir aujourd’hui alors que nous avons un temps morose. Je dis un petit peu morose parce que pour la deuxième année consécutive, le nombre d’étudiants en première année diminue et ceci va avoir un impact sur la vie de l’I.U.T pas sur 2ans mais sur 3 ans, parce que la réforme étudiante fait que les étudiants vont rester 3 années sur notre site. C’est relativement gênant parce que les équipes pédagogiques auront fait un super travail ! On avait le même nombre de dossiers au départ et le même nombre de dossiers retenus et au final on perd 20 à 25% d’étudiants sachant que derrière sur le territoire chalonnais, on a une offre industrielle qui est relativement forte. On a un I.U.T qui est intégré au territoire, un I.U.T qui permet à ses étudiants de trouver un emploi sur le territoire chalonnais avec un travail mené en collaboration avec le Grand Chalon qui permet d’offrir des emplois et des débouchés à nos étudiants [...] Espérons que les nouvelles formations par le Grand Chalon qui a entrepris une démarche qui prend le temps à aboutir et qui espérons-le dans les années futures permettent de redonner une belle image et une couleur sympathique à notre I.U.T. J’ai confiance en mes équipes et au travail qui est mené en collaboration avec le Grand Chalon et avec l’Université de Bourgogne à Dijon car l’I.U.T ne travaille pas seul, il est soutenu par l’Université de Bourgogne et c’est relativement important qu’il y ait à la fois cet échange et du territoire et de l’Université ainsi que des différentes composantes de l’Université. Maintenant, il va falloir aller un petit peu plus loin et que l’on soit capable d’intégrer le pourquoi, les étudiants ne viennent-ils pas en première année à Chalon. Que l’on soit capable d’avoir un discours différent pour les attirer [...] Il va falloir comprendre la nouvelle génération qui arrive et que l’on soit à son service pour qu’on leur permette demain d’être des gens qui trouveront un emploi, si possible qu’ils restent dans la région et si possible qu’ils deviennent citoyens dans le futur, tout en étant des acteurs économiques de la vie du territoire. Je vous remercie ! ».

J.P.B