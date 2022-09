Aux côtés du groupe TotalEnergies Renouvelables France, le centre hospitalier William Morey a fêté la première année de ses ombrières de parking

Couvrant près de 620 places de stationnement, elles permettent la production locale de 2.1 GWh d’électricité verte

Jeudi 29 septembre, à 11 heures, le Centre Hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône a fêté la première année de ses ombrières de parking en compagnie du groupe TotalEnergies Renouvelables France.

Une fête d’anniversaire qui s’est déroulée en présence d’ Olivier Tainturier, Sous-préfet de Chalon-sur-Saône, d’Elisabeth Vitton,Vice-présidente en charge de l’habitat et de l’énergie, de Philippe Colange-Campagna, Directeur Général du Centre Hospitalier William Morey, de Gilles Platret, Président du Conseil de Surveillance de l’Hôpital et Maire de Chalon-sur-Saône, de Philippe Dubot, Président de la Commission Médicale de l'Etablissement, de Laurent Groleau, Directeur Régional Développement Est, TotalEnergies Renouvelables France, de Sylvain Maës, Directeur d’Agence à Dijon de TotalEnergies Renouvelables…

Extrait du discours de Philippe Colange-Campagna : « Bienvenue au Centre Hospitalier William Morey même si nous sommes et il faut le préciser sur le terrain de notre voisin […] Je commencerai en vous adressant mes plus vifs remerciements Mesdames et Messieurs les représentants de TotalEnergies Renouvelables puisque vous avez souhaité marquer la première année de mise en service des ombrières photovoltaïques. C’est une très bonne idée qui nous est agréable et vous avez bien fait de choisir l’hôpital de Chalon/ Saône qui a marqué sa volonté de s’investir dans cette question majeure […] En 2019, vous l’avez rappelé l’Hôpital a décidé de faire du développement durable, une idée forte de sa politique d’investissement, de sa politique d’équipement et d’achats. Il s’est saisi à cet époque de ce sujet et il a fait faire un appel à projet dans le but de soutenir la transition énergétique et c’est votre société qui a été choisie pour l’accompagner à faire sa démarche avec ce projet donc d’installer des ombrières que vous avez magnifiquement mis en scène dans le clip que nous venons de voir. Des ombrières qui sont composées de 4200 panneaux solaires, cette structure couvrant presque près d’un hectare, des ombrières qui permettent de produire par an 2.1 GWh d’électricité verte et d’approvisionner directement le Centre hospitalier et donc lui permettre d’échapper à de nombreuses taxes dont l’estimation a été fixée à 40 000 euros/an. Il s’agit d’un partenariat unique à ce jour en Bourgogne Franche-Comté qui a valu à l’Hôpital d’être désigné en 2021 Lauréat du prix santé / achats dans la catégorie développement durable et achats durables responsables. Donc nous inaugurons aujourd’hui la concrétisation exemplaire de ce que peuvent faire ensemble 2 institutions, une privée et une publique au service de l’environnement. Notre partenariat est plus bien sûr qu’un simple partenariat économique énergétique, c’est une alliance de 20 ans qui porte en elle une forte valeur sociale et citoyenne et en témoigne le lancement d’une campagne participative d’un montant de 280 000 euros ouverte au personnel de l’Hôpital, aux habitants du Grand Chalon et aux habitants des départements limitrophes. Concrètement, vous l’avez noté, ces ombrières produisent de manière propre 20% de l’énergie qui est consommé par l’hôpital, ce chiffre est d’ailleurs monté à 35% en en mai dernier […] Elles évitent aussi le rejet dans l’atmosphère de 56 tonnes de carbone par an ! Dans 20 ans, au terme de la concession, l’hôpital deviendra propriétaire de cette structure […] et donc l’hôpital sera donc son propre producteur mais vous l’avez vu où vous le verrez pendant la visite, ce qui a été voulu ne concerne pas uniquement la production d’énergie, on trouve une approche globale qui rassemble ici d’autres actions complémentaires en faveur du développement durable. D’abord la biodiversité avec 25 nichoirs, des refuges à chauves souris, des nids d’abeilles […] donc le Centre W Morey reste en fait en première ligne pour participer à l’objectif plan climat Air Energie du territoire du Grand Chalon, dont l’objectif est de diminuer de 14% les émissions de Gaz à effet de serre. Aujourd’hui nous en sommes donc très fiers […] Nous sommes fiers de montrer concrètement de manière ambitieuse notre engagement en faveur du climat et de la nature. L’hôpital publique, on le dit souvent et c’est vrai est le lieu de la solidarité et doit jouer tout son rôle afin de répondre au défi qui est là, le défi de notre génération qu’il pourra relever en pensant à celles qui vont nous suivre. C’est ce qui a été fait ici à William Morey en s’associant pour longtemps à TotalEnergies Renouvelables. Je vous remercie de votre attention et passez une bonne journée ! ».

Après les nombreux discours avait lieu l’inauguration !

Il faut savoir que le Centre Hospitalier William Morey à Chalon-sur-Saône (71), ayant la volonté de participer à l’effort collectif de transition énergétique, a fait appel à TotalEnergies Renouvelables France pour la construction d’ombrières solaires sur son parking, devenant ainsi le premier hôpital de Bourgogne-Franche-Comté à se doter de ce type d’équipement. Couvrant près de 620 places de stationnement. Elles permettent la production locale de 2.1 GWh d’électricité verte et viennent directement approvisionner l’hôpital à hauteur de 20% de ses besoins électriques.

