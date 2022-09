ENDETTEMENT VILLE DE CHALON - La ville sous surveillance des services de l'Etat ?

Selon les informations recueillies par info-chalon.com, la ville de Chalon-sur-Saône est inscrit au réseau d'alerte par les services de l'Etat. Une inscription liée à son niveau d'endettement, sa capacité de désendettement, à ses coûts de fonctionnement et ses encours d'investissement. Des paramètres qui suscitent une vigilance à avoir du côté des services de l'Etat. Toujours selon nos informations, le Sous-Préfet de Chalon devrait avoir un entretien rapidement avec le Directeur Général des Services, Frédéric Iacovella sur ce sujet. Même si la ville de Chalon-sur-Saône est encore loin d'une éventuelle mise sous tutelle, comme certains aiment ou aimaient à le dire depuis des années, l'encours de la dette continue sa course, et le dernier rapport de la Chambre Régionale des Comptes pointait "le recours excessif à la dette" ou des "investissements supérieurs à la capacité de la ville".

Avec plus de 84 millions d'euros de dette, malgré des dotations budgétaires en berne depuis là aussi des années, l'endettement de la ville est sensiblement supérieur à l'endettement moyen des villes de la même strate.

Il y a fort à parier que la ville de Chalon va devoir rogner dans ses dépenses alors que les questions budgétaires ne vont pas tarder à venir animer les débats du conseil municipal.

Laurent Guillaumé