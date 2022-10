‘Octobre Rose’ est officiellement lancé !

De nombreuses personnalités présentes à l’événement

Vendredi 30 septembre à 17 heures 30, le lancement officiel d’Octobre Rose se déroulait sur les pelouses face à l’I.U.T allée des Granges Forestiers à Chalon-sur-Saône.

Une inauguration organisée par la municipalité et le Grand Chalon en présence de Marie Mercier, sénatrice, de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Florence Plissonnier, Vice-présidente en charge des finances et de la e-administration, d’Annie Lombard, Vice-présidente en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l’emploi et de l’insertion, de Sébastien Ragot, Vice-président en charge de l’enseignement supérieur, d’Elisabeth Vitton, Vice-présidente en charge de l’habitat et de l’énergie, d’Alain Gaudray, Vice-président en charge de la santé, de Bruno Legourd, 3e adjoint en charge des affaires sanitaires et sociales, de Françoise Chainard, 8e adjointe en charge de l’espace public, de Véronique Avon, conseillère Municipal, Déléguée à l’animation commerciale, de Dominique Rougeron, Conseillère Municipale, Déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, de Pierre Carlot, conseiller Municipal en charge des associations, de Benoît Morgante, Conseiller Municipal délégué, Chargé du suivi de la rénovation de la salle Marcel Sembat et du Clos Bourguignon, de Serge Rosinoff, Conseiller Municipal délégué, Chargé de la mémoire et du monde patriotique de Monique Brédoire, Conseillère Municipal Déléguée, Chargée du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain… mais aussi Gianni Pillon, Directeur de l’I.U.T de Thérèse Beyssette, Présidente de la Ligue contre le Cancer, des Présidentes d’associations Toujours Femmes, Cora Saône, Cassiopée, William Morey…

Cette cérémonie commençait par l’envol de deux montgolfières (Grand Chalon et Chalon en Bourgogne) sous le contrôle et la surveillance de Guy Cinquin aéronaute.

S’en suivait la cérémonie des discours :

Lors du discours inaugural de cet événement Sébastien Martin soulignait qu’Octobre rose était officiellement lancé et qu’il était heureux et important de souligner la mobilisation à la sensibilisation du dépistage du cancer du sein sur tout le territoire avec l’ensemble des associations. Il précisait qu’il faudrait 70% de dépistage pour être efficace afin de lutter contre le cancer du sein et qu’actuellement nous sommes à peine à 50% de dépistage sur le territoire. Il lançait donc un appel à la mobilisation et au volontarisme. Il remerciait toutes les associations mobilisées et se félicitait que 28 communes du Grand Chalon organisent des manifestations liées à Octobre Rose. Il concluait en félicitant toutes les associations qui elles travaillent, 365 jour/an en soutien aux femmes touchées par ce fléau !

Gilles Platret ajoutait que c’était un moment qui nous rassemblait, qui nous unissait en ce moment de veille de la bataille, avant l’assaut du mois d’Octobre. Il informait l’auditoire qu’après des années de retard suite à la Covid 19, que tous les dépistages qui avaient été retardés devenaient des risques de cancers. Qu’il fallait donc rattraper le retard par une mobilisation forte en cette année 2022. Il saluait également les nombreux établissements scolaires qui étaient engagés et associés à cette mobilisation dont l’enjeu est pédagogique depuis le plus jeune âge. Puis, il concluait et affirmait que la mobilisation de la Ville de Chalon et du Grand chalon serait totale et qu’elle devait se solder cette année par un mois victorieux et plein de détermination !

Marie Mercier remerciait les hommes d’être présents pour cette mobilisation, et aux côtés des femmes lors des moments difficiles, qu’il fallait augmenter le dépistage. Elle terminait son allocution par le proverbe africain : « Si les femmes baissaient les bras le ciel s’écroulerait ! » Alors mes sœurs ne renonçont jamais ! » .

Le photoreportage info-chalon

J.P.B