Grand Déballage : La Famille Chalonnaise organisait son vide-dressing de l'automne

Comme à l'automne 2021, le vide-dressing d'automne de la Famille Chalonnaise avait lieu devant les locaux de la Fédération des Associations Chalonnaises d'entraide (FACE), sous le centre commercial des Aubépins, ce samedi 1er octobre 2022 de 9 heures à 17 heures.

Déstockage de vêtements, chaussures, accessoires, linge de maison, sacs à mains, petite brocante... Il y avait de tout à petits prix.

Et, comme nous l'indique Arlette Cornaire, la présidente de la Famille Chalonnaise, l'association organise chaque année trois bourses annuelles (printemps, automne et Noël) et deux vide-dressings, un en automne, en l'occurence celui il est question dans cet article et un autre, au printemps, en mai ou en juin.

Si la plupart se sont rendus, pour certains dès 8 heures 15 devant les locaux de la FACE — c'est vous dire si ce rendez-vous était attendu, avec la crise énergétique que notre pays (et l'Europe en général) traverse actuellement, les clients se sont rués sur les vêtements chauds.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati

Informations : ☎ 03 85 48 71 45 / [email protected]