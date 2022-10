O'Tacos Chalon-sur-Saône fête son premier anniversaire

Vendredi soir, O'Tacos a fêté dignement le premier anniversaire de son installation à Chalon-sur-Saône avec un dj et des robots performeurs. Retour en images avec Info Chalon.

Le 29 septembre 2021, O'Tacos Chalon-sur-Saône ouvrait ses portes au 3 Place Général de Gaulle en grande pompe.

Pour célébrer cet anniversaire, la direction a décidé d'organiser une soirée festive, ce vendredi 30 septembre 2022 à 20 heures 30, avec DJ Liam NRD, installé dans dans un endroit de l'établissement aménagé à cet effet.

Et, difficile de ne pas les remarquer, deux robots performeurs tout en led et laser déambulaient à l'intérieur de l'établissement et même à ses abords, l'occasion pour certains de faire un selfie.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati