Projet Eclat : La démocratie environnementale s’impose, les écologistes appellent à la saisine de la Commission Nationale du Débat Public

Avec plus de 80 personnes mobilisées pour demander plus de transparence sur le coût environnemental et financier du projet touristique Eclat, porté par le Conseil Départemental, le Président Monsieur Accary doit prendre ses responsabilités.

Cette mobilisation citoyenne en faveur de la justice environnementale et de la sauvegarde des terres agricoles, bien commun de l’humanité, démontre une nouvelle fois que l’enjeu de la transition écologique est étroitement lié à celle de la refonte démocratique.

Alors que le climat s’emballe, que la biodiversité s’effondre, que l’eau et l’énergie sont des ressources rares à partager, notre modèle de développement est réinterrogé. Cette question appartient à l’ensemble des citoyennes et des citoyens puisqu’elle touche nos moyens de subsistances et la préservation des conditions d’habitabilité de notre territoire.

En Saône-et-Loire, comme ailleurs, si l’on souhaite embarquer tout le monde vers l’indispensable transition de nos modes de vie, les grands projets d’aménagement et d’infrastructures qui façonnent nos territoires, impactent l’environnement et nos vies ne peuvent pas être pensés sans une réelle association des citoyens aux décisions.

Sans dialogue et transparence, l’entêtement sera synonyme d’enlisement !

Les écologistes appellent le Président du Conseil Départemental à appliquer strictement le droit à l’information et à la participation comme le stipule le droit français à travers la Convention d’Aarhus ( 1998) où chaque citoyen est en droit d’être informé sur les coûts, les impacts et les caractéristiques d’un projet, d’en débattre et de peser sur les décisions.

Claire Mallard, Présidente du groupe Ecologiste et Solidaires au Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté

Dominique Cornet, Secrétaire Régional EELV Bourgogne.