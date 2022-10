AVIS DE DECES - Monsieur Marcel GALAY

SAINT-MARCEL - CHATENOY-EN-BRESSE



Alice Galay,

son épouse ;

Martine et Daniel Dorey,

sa fille et son gendre ;

Stéphanie,

sa petite-fille et Arnaud ;

Logan, Malonn, Milan, Luca,

ses arrière-petits-fils ;

Marie-Jeanne et René Desbois,

Jacqueline Molard,

Bernadette Marceaux,

Yvette et André Bouvret,

Michel et Jeannine Molard,

Andrée Morin,

ses beaux-frères

et belles-soeurs ;

ses neveux et nièces ;

cousins et cousines,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Marcel GALAY

survenu le 29 septembre à l'âge de 88 ans.

Ses obsèques religieuses auront lieu mardi 4 octobre à 15h15 en la salle omniculte du crématorium de Crissey dans l'intimité familiale.

Ni plaques, ni fleurs.