Mardi soir à l'Auditorium du Conservatoire du Grand Chalon : 'Marina Herlop'

Marina Herlop, jeune chanteuse et pianiste catalane, peut se vanter d’avoir parmi ses admirateurs des artistes comme Rosalia, Caroline Polacheck ou encore Sega Bodega !



En 2015, on la découvre avec son premier album Nanook qui mêle sa voix immaculée au son du piano. En 2018, elle expérimente sur Babasha, le mélange et la symbiose de l’électronique et de la voix.

En 2021, l’artiste montante de la scène espagnole rejoint le label PAN avec son nouveau single, Miu. Elle invite ses auditeurs à entrer dans son paysage onirique, terrier sonore, jardin aux sentiers multiples et scintillants. Avec Miu, la compositrice crée des mondes qui nourrissent et stimulent notre imaginaire, et pour la première fois, elle utilise les syllabes Konnakol et les rythmes carnatiques qu’elle combine à une voix humaine transformée et à de l’électronique.

Festival 'Dancing People Don’t Die' by LaPéniche :

Nouvelle version du festival de LaPéniche, enrichie de propositions jeune public, d‘ateliers d‘écriture, d‘initiation au deejaying... Mais on reste évidemment sur cette belle lancée de défense d‘une représentation féminine trop longtemps ignorée et la volonté simple et pure de bien s‘amuser.

Musiques à écouter et toujours à danser, piano voix et amuseries électroniques pour une nouvelle collaboration “électro sensible“ avec le Conservatoire via Marina Herlop. De la verve crue d‘ILLUSTRE ou d‘UltraMoule à la techno noire et menaçante de Mila Dietrich & Ghost Dance ou le tapage de pied impertinent de Bernadette en passant par le groove imparable des Space Galvachers ou de Cyril Cyril, voilà encore de quoi régaler les adeptes de danses chaloupées ou énervées, de musiques tempérées ou tropicales, simplistes aussi bien que sophistiquées.

Une nouvelle fois, l'Auditorium ouvre ici ses portes à la programmation de l'association Mosaïques, et la talentueuse Marina Herlop y est de retour pour affirmer cette union sacrée des musiques qui ne le sont pas.

MARDI 04 OCTOBRE 2022 À 20H - 'Marina Herlop' AUDITORIUM

Renseignements / Réservation / Tarifs et Billetterie : https://conservatoire.legrandchalon.fr/decouvrir/spectacles/marina-herlop

Texte et visuel : Communication Conservatoire du Grand Chalon. Crédit photo : Anxo Casals