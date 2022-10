1ère journée de phase 1 en demi-teinte pour l’ASL Châtenoy.

Pour cette 1ère journée de championnat Ph 1 du championnat saison 2022/2023, Châtenoy s’est déplacé à Bourbon Lancy avec la victoire de la D2 et la défaite de la R3.

Compte-rendu de la 1ère journée de championnat phase 1 de la saison 2022/2023 communiqué par Jacques Brulé.

Pour cette première journée de championnat, résultats mi-figue mi-raisin, avec la défaite de la R3, et la victoire de la D2.

Les deux équipes, la D2 le samedi, la R3 le dimanche se déplaçaient à Bourbon-Lancy pour rencontrer les équipes de TT Somme-Loire 1 et 2.

Si la D2 tire son épingle du jeu en s’imposant de justesse 10 à 8, la Régionale s’incline plus lourdement 5 à 9.

La D2 composée de Daniel Cuche 4 victoires + double associé à Eric Fouache 4 victoires s’impose de justesse grâce une rencontre remportée par Vincent Meulien, alors que Pascal Limonet à court d’entraînement s’inclinera à 4 reprises dont 2 à l’issue d’un cinquième set fort disputé.

La R3 composée de Frédéric Gueugneaud, Régis Ravel-Chapuis, Stéphane Thévenot et le jeune Nicolas Jayet pour lequel c’était une première à ce niveau, fut rapidement menée avec notamment 2 grosses contre-performances pour Régis dès son premier match, puis Fred lors du troisième face à un joueur classé 1017 alors que les deux Châtenoyens sont respectivement 1301 et 1474. Sans ces deux contre difficiles à expliquer, un nul aurai pu paraître équitable, surtout que Nicolas s’incline 10/12 au 5ième set face à un joueur à sa portée et également au 5ième set en double associé à Stéphane. Fred 2 victoires + double associé à Régis 1 victoire, Stéphane 1 victoire, Nicolas s’inclinant à 3 reprises.

Prochaine journée à Domicile les 8 et 9 Octobre face à 2 équipes de l’UPCV ce qui s’annonce compliqué.

C.Cléaux