FOIRE DE CHALON - Avec Dijon Electricité, le chalonnais Kevin Debrand porte un joli dynamisme

Dijon Electricité est présente tout au long de la foire de Chalon jusqu'à dimanche. L'entreprise pilotée par Kevin Debrand, est présente sur tout le sud Côte d'Or et le Nord Saône et Loire. Spécialisée dans toutes les énergies, l'entreprise se fait fort d'expertiser vos besoins et de répondre à vos besoins énergétiques. La petite spécificité qui fait le succès de l'entreprise lancée en 2017, "c'est que tout est internalisée" précise Kévin. "Aucun prestataire externe. Même le SAV est assuré par l'entreprise". Une distinction de poids quand on mesure les difficultés à faire appel à des dépanneurs dans un certain nombre d'installations.

Dijon Electricité propose toutes les solutions possibles techniquement, du solaire auto-consommé, à la traditionnelle pompe à chaleur, vous devriez trouver votre bonheur sur la foire de Chalon.

L.G