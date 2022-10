À Mellecey, la 1ère édition d’Octobre Rose a remporté un franc succès !

De très nombreux Mellecéennes et Mellecéens, ainsi que des communes environnantes ont répondu présent ce dimanche 2 octobre 2022 pour participer à la 1ère édition de la Marche organisée dans le cadre d’Octobre Rose sur la Commune de Mellecey.



Une marche de 5 km à travers vignes et chemins communaux a été organisée par la Municipalité.

Les organisatrices ont été très heureuses de compter 120 participantes et participants.

Le montant des inscriptions s’est élevé à 625 € enrichi d’un don de 100 € effectué par Mr Arnaud BURCK de Auto Sécurité à Châtenoy-le-Royal.

C’est donc un chèque de 725 € qui a été remis ce jour-là à l’Association « Toujours Femme » présente lors de la marche.



Rendez-vous a été donné pour la 2nd édition en Octobre 2023.