Carrefour s’associe à la Fédération Française Handisport pour soutenir le recrutement des personnes en situation de handicap

Employeur solidaire et responsable, Carrefour réaffirme ses engagements en faveur de l’inclusion en signant avec la Fédération Française Handisport une convention destinée à soutenir l’inclusion par le sport et renforcer le recrutement et l’emploi des personnes en situation de handicap. Outre cette signature, qui intervient en amont de la journée paralympique du 8 octobre, plusieurs animations de sensibilisation au handicap seront organisées en magasins tout au long de cette semaine avec la venue d'athlètes paralympiques tels que Perle Bouge ou Alexis Hanquinquant.

Grâce à cette convention, Carrefour poursuit ses engagements en faveur de l’insertion dans le monde professionnel des personnes en situation de handicap en développant la proximité avec les 35 000 licenciés handisport en France. Elle se traduira concrètement par la mise en œuvre de 4 grandes mesures :

- la publication de l’ensemble des offres d’emploi, d’alternance et de stage chez Carrefour sur le site handisport.org

- l’organisation d’événements lors desquels des licenciés handisport découvriront les différents corps de métiers existants au sein de Carrefour et pourront bénéficier de coaching dans le cadre de leur recherche d’emploi

- des ateliers de sensibilisation permettant de favoriser le dialogue et le partage entre les collaborateurs de Carrefour

- la gratuité de la licence handisport pour les collaborateurs de Carrefour en situation de handicap

“L’inclusion est au cœur des valeurs du groupe Carrefour. C’est pourquoi nous sommes fiers de signer aujourd’hui une convention de partenariat avec la Fédération Française Handisport, qui va nous permettre à la fois de soutenir le recrutement des personnes en situation de handicap au sein de Carrefour et de mener des actions de sensibilisation via la pratique sportive auprès de tous les collaborateurs.” Carine Kraus, directrice exécutive de l’Engagement du Groupe Carrefour

“Aujourd’hui le Groupe Carrefour et la Fédération Française Handisport unissent leurs déterminations, leurs forces, leur vision partagée d’une société où le handicap est, sans détour, synonyme d’atout, de talent, de réussite et d’épanouissement. Cette coopération qui va naître, illustre notre vigilance commune à faire de notre société, une société où la personne en situation de handicap trouve pleinement sa place, que ce soit sur un terrain de basket, ou au sein d’une entreprise, avec la possibilité de valoriser tout son savoir-faire, ses compétences, son potentiel. Ensemble, nous partageons cette ambition ! Aujourd’hui, en devenant « Partenaire emploi » de la Fédération, vous



devenez des coéquipiers précieux, précieux pour l’ensemble des acteurs du mouvement handisport, partout en France.” Guislaine Westelynck, présidente de la Fédération Française Handisport

“Avoir confiance dans les compétences et le talent des personnes en situation de handicap, c’est une démarche vertueuse pour tout le monde. Pour les entreprises d’abord, parce qu'elles s’ouvrent à un vivier riche en ressources humaines. Pour les personnes en situation de handicap surtout, parce qu’elles sont reconnues à la hauteur de leurs qualités professionnelles et humaines.” Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées, chargée des Personnes handicapées