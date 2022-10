Restauration de l’église St Just de Fontaines, une inauguration des travaux digne d’une grande « dame ».

De nombreux élus et personnalités étaient présents aux côtés des associations qui œuvrent pour la sauvegarde du patrimoine communal lors de cette inauguration de travaux de restauration de l’église St Just.

En l’absence de Madame le maire, excusée, c’est Jean-Claude Bos, 1er adjoint qui a fait la présentation de la restauration de l’église aux personnalités et au public rassemblés pour fêter l’évènement.

Parmi les personnalités, on pouvait noter la présence du président du département André Accary, de Madame la sénatrice Marie Mercier, du sénateur Jérôme Durain, du député Rémy Rebeyrotte, du maire de Paciano Ricardo Bardelli, du président du Grand Chalon Sébastien Martin, du sous-préfet Olivier Tainturier ainsi que Monseigneur Rivière, Elisabeth Gilbert déléguée régionale de la fondation du patrimoine, Laurent Demouron président des Amis de Saint Just…

Ce fleuron du patrimoine fontenois méritait bien quelques attentions, attentions qui ont coûtées 692 000 € HT dont 22,8% ont été financés par la DRAC, 22,1% par le département, 15,9% par la région, 12,3% par la Fondation du patrimoine et presque 27% par la commune. Les travaux de maçonnerie, de charpente, de toiture, de plancher, de raquettes de protection des vitraux, de restauration des stalles et des portes ont permis à l’édifice de pouvoir de nouveau recevoir du public, des travaux qui ont débuté l’été 2020 sous la conduite de Gill Fraysse, architecte du patrimoine (EPUR’ARCHI) et réalisés par des entreprises de la région.

Les Amis de l’église de Saint Just ont été et sont encore mobilisés aux côtés de la municipalité et de la fondation du patrimoine depuis 2015 comme l'écoquait Laurent Demouron dans son discours. Les membres s’investissent pleinement depuis la création de l’association pour la sauvegarde de l’édifice. Chacune des personnes présentes a pu admirer la concrétisation de ce beau projet de restauration lors de la visite guidée qui a fait suite aux différents discours.

Ensuite, tous se sont retrouvés pour un moment convivial avec la délégation italienne, l’inauguration coïncidant avec le 25ème anniversaire du jumelage de Fontaines avec Paciano en Italie.

La soirée s’est poursuivie par un concert Gospel donné dans l’église Saint Just par l’ensemble "Chœur Gospel Chalon".

C.Cléaux