Italian Trattoria, un nouveau restaurant annoncé en zone sud de Chalon.. à proximité du Mégarama

C'est une information "info-chalon.com", l'enseigne Italian Trattoria, plus communément appelé IT, s'installe à Chalon sur Saône, en lieu et place de l'American Way, en zone sud de Chalon sur Saône. Côté ouverture, "ça dépendra de l'avancée des travaux" a confié à info-chalon.com, le gérant de l'enseigne, déjà à la tête de celui de la Toison d'Or à Dijon ouvert au début 2019, mais d'ici la fin de l'année, Italian Trattoria devrait être opérationnel . La campagne de recrutement va débuter.

L.G