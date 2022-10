FOIRE DE CHALON : sur le stand HYDROFUGEX vous bénéficiez d’une promo pour nettoyer et imperméabiliser votre toit et /ou façade de maison !

La société chalonnaise HYDROFUGEX, spécialisée, sans aucune sous-traitance dans la rénoprotection de tuiles et façades est présente sur la Foire du Grand Chalon jusqu’à ce dimanche 9 octobre.



Le traitement HYDROFUGEX nettoie et imperméabilise en profondeur, protège vos tuiles et façades de la porosité et de l’humidité durant de longues années.



Sur son stand, Robin se fera un plaisir de vous faire profiter d’une promotion en vigueur jusqu’au 15/10/2022.



Votre toit et/ou façade de maison font grise mine ? Les solutions de nettoyage sont sur le stand HYDROFUGEX à la Foire du Grand Chalon !