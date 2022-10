La Chambre d’Agriculture accueille le premier enjambeur électrique de Saône-et-Loire

Le changement climatique est une préoccupation de plus en plus forte dans tous les secteurs. En agriculture et notamment en viticulture ce sujet tient maintenant une importance considérable. La transition écologique est désormais en marche, doublée par la transition technologique qui accompagne progressivement nos vignerons dans leurs tâches quotidiennes. Rappelons que l’Interprofession des Vins de Bourgognes (BIVB) s’est fixé pour objectif d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2035 en réduisant de 60% ses gaz à effet de serre. La Bourgogne deviendrait ainsi le premier vignoble neutre en carbone. En faisant l’acquisition de cette nouvelle technologie avec le soutien financier de la Région Bourgogne Franche Comté, la Chambre d’Agriculture ouvre la voie à la neutralité carbone et devient acteur majeur pour apporter des éléments de connaissances à la filière.

Les domaines expérimentaux de la Chambre d’Agriculture basés à Davayé, Lugny, Rully et Aluze sont des tiers-lieux pour l’expérimentation viticole. De nombreux essais y sont menés pour répondre aux demandes des professionnels. Aujourd’hui, avec le soutien actif du conseil départemental de Saône et Loire, les essais menés sur ces sites d’expérimentation viticoles vont être consacrés en grande partie à des travaux sur le changement climatique (aléas, adaptation et atténuation). C’est donc dans cettedynamique que le tracteur électrique ALPO, distribué par la société Richy devient à son tour le sujet d’expérimentation. Deux volets seront étudiés : l’adaptation par la prise en main d’objets connectés et l’atténuation de l’empreinte carbone par l’utilisation d’électrique en remplacement du thermique.

L’objectif est de tester et de démontrer au plus grand nombre de viticulteurs l’intérêt de ces solutions mixant des innovations industrielles et numériques pour répondre aux grands enjeux de demain. En parallèle, tout en diminuant l’empreinte carbone par utilisation de solutions moins productrices de gaz à effet de serre, l’enjambeur testera en simultané des équipements en autonomie et en complément d’autres tâches que pourront réaliser ceux-ci.

Mesurer, recueillir et valider seront donc les trois actions à entreprendre pour montrer aux professionnels l’intérêt de ces solutions économes en CO2, en énergie et en intrants. Ce projet mettra à contribution conseillers et techniciens du Service Viticole accompagnés par l’association Vinipole Sud Bourgogne et en particulier l’unité Vitilab qui apportera son savoir-faire dans l’évaluation de solutions numériques et robotiques au service de la viticulture.

Des démonstrations techniques seront organisées afin de faire découvrir au plus grand nombre ces nouveaux outils, restez connectés !