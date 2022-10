«  Les Tontons Zingueurs » au Spot de Chatenoy le Royal le samedi 8 octobre

Un lieu qui commence à plaire et faire son nom aux amateurs de bonne soirée, « Le Spot » avenue Franchet d’Espérey à Chatenoy le Royal (anciennement Fly). Il propose régulièrement des concerts de qualité, a dégusté après un repas sur place pour ceux qui le souhaitent ou à boire avec modération pour ceux qui choisissent bières ou cocktails.

Samedi 8 octobre 2022 c’est encore une soirée exceptionnelle que propose le géant des lieux, Aurélien Audard, avec la venue du groupe « Les Tontons Zingueurs ». Trois musiciens bien connus dans le Chalonnais et ailleurs : François Virey à la guitare, André Goudard à la batterie et David Morland au chant et qui vont chauffer l’établissement avec des musiques des années 60, 70, 80 voir 90 « faut avouer que cela va être du brutal » si l’on veut paraphraser un célèbre film dont le groupe s’est inspiré pour donner son nom et se produire dans le « zincs »…

Tout ce qu’il faut pour passer une bonne soirée au Spot avec une possibilité de restauration en attendant le début du concert prévu vers 21h. Pour plus amples informations contactez le Spot de Chatenoy le Royal au 06 58 29 30 68

JC Reynaud