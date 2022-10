COVID 19 - Vers un retour du masque obligatoire ?

L'année dernière à la même époque, on parlait ventilation des locaux... Aujourd'hui, on parle sobriété et isolation maximale mais la COVID-19 est toujours là.

On est face à des injonctions paradoxales finalement. L'année dernière, même époque, mais moment d'abondance, il était recommandé de ventiler au maximum les locaux plusieurs heures par jour, même à travailler en plein hiver les fenêtres ouvertes. C'était le temps de l'abondance et de l'argent public qui coulait à flots. Depuis, les temps ont changé, et l'Ukraine est passée par là, ainsi que la récession économique.

A l'heure des annonces gouvernementales sur la sobriété énergétique, c'est la démarche inversée qui est en cours. Fermeture, isolation... sont le mot d'ordre pour faire face aux dépenses énergétiques. L'heure est à la sobriété.

L'histoire ne nous dit pas du coup si on ventile, si on ne ventile plus... de toute façon, on est passé à autre chose médiatiquement. Du coup, faites comme si la COVID-19 était définitivement derrière nous et enfermez-vous, maintenez la chaleur au maximum !

Pourtant les chiffres restent têtus

Il suffit de suivre un peu l'évolution de la COVID-19 pour constater très officiellement que plus de 46 000 cas quotidiens sont déclarés. Un seuil qui n'est pas sans rappeler ceux qui suscitaient la folie collective. Bon entre temps, quasi tout le monde est fasciné et puis on est passé à autre chose. On oubliera pas de rappeler ici, que les administrations en soins critiques ont augmenté de 45 % d'une semaine sur l'autre. Des chiffres que certains aimaient à rappeler en son temps mais qu'on entend bien moins aujourd'hui.

Alors masque ou pas masque ?

Pour le moment, le gouvernement regarde ce qu'il se passe ailleurs, comme un facteur décisif dans son éventuelle prise de décision. La nouvelle campagne de vaccination a débuté ce lundi mais trouve peu ou pas d'écho en dehors des personnes considérées à risque. Finalement, on arrivera sans doute à poser la vraie question, celle de la vaccination obligatoire des personnes souffrant de certaines pathologies susceptibles d'accroitre les risques. Une question qu'info-chalon.com avait déjà posé au coeur de la polémique vaccinatoire.

Alors pour le moment, pas de masque obligatoire même on y pense sérieusement... Pour celles et ceux souffrant de quelques symptômes même non-COVID, plutôt que de contaminer vos entourages, masquez-vous déjà ! Il en va d'une responsabilité collective ! Avant que d'autres prennent la décision pour vous...

Laurent Guillaumé