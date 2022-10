AVIS DE DECES - Madame Raymonde VADOT née INTROINI

SAINT-MARCEL - MONTBONNOT-SAINT-MARTIN (38) - CONFRANÇON (01)



Patricia Vadot-Surian,

Catherine et Gérard Finet,

ses enfants ;

Valérie et Jean-Philippe,

Virginie et Christophe,

Olivier et Fleur,

Elise et Cédric,

ses petits-enfants ;

Simon, Marie, Baptiste, Maxime, Clément, Léa, Lucie,

ses arrière-petits-enfants ;

Annie et Jean-Claude Demouron,

sa filleule ;

ses belles-sœurs ;

ses voisins et amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Raymonde VADOT

née INTROINI

survenu à l'âge de 93 ans.

Ses obsèques seront célébrées vendredi 7 octobre à 15 heures en l'église de Saint-Marcel.

Raymonde repose à la chambre funéraire de l'Abergement-Sainte-Colombe.

La famille remercie toutes les personnes qui prennent part à sa peine.

Une pensée pour son époux,

Marcel

décédé en 1979 ;

son fils,

Daniel

décédé en 1980.