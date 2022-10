Retour sur la colo apprenante à la Maison de la Famille

Ce jeudi 6 octobre à 18 heures 30, une petite réception était organisée à la Maison de la Famille pour réunir les enfants et leurs familles qui sont partis, par le biais du Programme de Réussite Éducative, en colo apprenante. Plus de détails avec Info Chalon.

Il leur a été proposé de se retrouver pour partager leurs souvenirs, des photos...

Au total, 24 enfants Chalonnais, âgés de 6 à 11 ans, sont partis du 25 au 29 juillet 2022 pour un séjour de Planète Cirque à la Grange Rouge, près de Louhans.

Ces enfants ont bénéficié de cette colo apprenante avec l'accompagnement du Programme Éducative de la Ville de Chalon-sur-Saône

Ils ont reçu la visite de Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, et Valérie Maurer, adjointe au maire en charge des affaires familiales et de la démocratie locale.

Tour à tour, ces derniers ont prononcé quelques mots, en présence de Sophie Dut, responsable de la Maison de la Famille, Nébia Chehida, coordinatrice du Programme Éducative de la Ville de Chalon-sur-Saône (PER), et Camille Lebailly, référente de parcours PER.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati