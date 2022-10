A Virey-le-Grand, le club des aînés se réunit tous les jeudis

Ce jeudi c’était une quinzaine d’adhérents qui avaient répondu présents à l’invitation lancée par Mado, la présidente du club des aînés.

Au programme, beaucoup de jeux de cartes, des jeux de société, le goûter et surtout de la convivialité !



« On pourrait croire le contraire mais les plus bavards ce sont les hommes » a confié amusée une adhérente du club à Info Chalon.



Ce sont les trois membres du bureau qui organisent ces rencontres : Mado la présidente, Marlène la vice présidente et Daniel, trésorier,

« C’est vraiment l’occasion de voir du monde, cela fait un bien fou pour le moral de pouvoir partager ces moments conviviaux ! » a confié Lise une habituée du club, venue accompagnée de sa voisine, toutes deux gergotines.

Le club est ouvert à tous, les inscriptions sont possibles tout au long de l’année, la cotisation annuelle s’élève à 20€.



« Au beaux jours, on ne s’arrête pas à 18h, on reste plus tard, on met les tables dehors et on partage un repas tous ensemble » a raconté Marlène, vice présidente du club.

Différentes sorties sont aussi prévues, Mado souligne notamment une « virée » au restaurant qui est déjà planifiée.

Le prochain grand rendez-vous pour le club sera le repas dansant le 25 mars 2023.

Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire au club, vous pouvez contacter Mado au 06.27.77.18.18 ou vous rendre directement au club les jeudis après midi à la salle Claude Chamois à Virey-le-Grand.



Amandine Cerrone.