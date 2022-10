Le film «16 ans» présenté en avant-première au Mégarama Chalon en présence du réalisateur et de l'actrice principale

«16 ans» sort en salles le 4 janvier 2023.

Le Mégarama Chalon vous propose une avant-première du film en présence du réalisateur Philippe Lioret et de l'actrice Sabrina Levoye, ce mardi 12 octobre 2022, à 20 heures.

Synopsis : Nora et Léo se rencontrent le jour de la rentrée en classe de Seconde. Leurs regards s'enchâssent et tout est dit. Le frère de Nora, Tarek, travaille comme manutentionnaire à l'hypermarché local, est accusé de vol et viré sur-le-champ. Le directeur de l'hypermarché c'est Franck, le père de Léo. Les deux familles s'affrontent, les différences s'exacerbent et le chaos s’installe. Les vies de Nora et Léo s'embrasent et virent à la tragédie…

Figurent également au casting Teïlo Azaïs, Nassim Lyes Si Ahmed («Made in France»), Jean-Pierre Lorit (nominé au César 2001 du meilleur espoir pour «Une affaire de goûter»), Marie Dompnier (la série «Les témoins»), Arsène Mosca, Fejria Deliba et Myriem Akheddiou.

Il s'agit du 9ème long métrage du réalisateur révélé avec «Tombés du ciel» (Prix de la mise en scène et du scénario à San Sebastian en 1993), passé par le Panorama de la Berlinale 2009 avec «Welcome» et les Giornate degli Autori à Venise en 2011 avec «Toutes nos envies», et dont le dernier opus était «Le fils de Jean» (2016).

Une revisitation contemporaine et urbaine de Roméo et Juliette.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati