AVIS DE DECES - Madame Andrée KRAMER née GENEST

CHALON-SUR-SAÔNE - CRISSEY - LANS - ROMANÈCHE-THORINS



Brigitte et Marc NOTARI ;

Yvette MATEO-KRAMER ;

Philippe et Corinne KRAMER ;

ses 11 petits-enfants et ses 11 arrière-petits-enfants,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Andrée KRAMER

née GENEST

survenu à l'âge de 91 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le vendredi 14 octobre 2022, à 10 heures, en l'église de Crissey.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciement.

Andrée à rejoints son mari,

MICHEL

décédé en 1997, et

GILLES,

son fils, décédé en 2022.