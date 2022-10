Conforama, le grand retour à la Thalie

Employant une trentaine de personnes, Conforama Chalon avait fermé en 2020. Une fermeture dans le cadre du plan de restructuration de l'entreprise et au sein duquel, une trentaine de magasins avait baissé pavillon dont celui de la Thalie. Du côté de la Thalie, la rumeur bruisse depuis quelques temps, du côté des salariés de Géant Casino, le doute n'est guère permis, et vise à l'affirmation. Des travaux devraient être lancés sous peu avec l'idée de réduire quelque peu la voilure par rapport à son fonctionnement précédent. Une nouvelle accueillie plutôt avec une belle ferveur à la Thalie. On vous tiendra informé de la suite bien évidemment du côté d'info-chalon.com.

L.G