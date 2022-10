CFA Décathlon – Afpa BFC - Coup d’envoi pour la première session de Techniciens vendeurs en matériel de sport en alternance

Le CFA Décathlon et le centre Afpa de Chevigny ont lancé ce lundi 10 octobre 2022 la première session de « Techniciens vendeurs en matériel de sport » dans la région.

Sept magasins Décathlon répartis sur le territoire accueilleront onze alternants, passionnés par le sport et désireux de se lancer dans un métier qui allie la vente, la réparation et l’entretien de cycles et de vélos à assistance électrique.

Cette toute nouvelle formation répond aux besoins croissants de ces métiers en tension liés au développement de la mobilité urbaine. L’action s’inscrit dans un partenariat national, à long terme, entre le récent CFA Décathlon et l’Afpa pour faciliter le recrutement sur des métiers en tension. D’ici la fin de l’année, 150 personnes doivent signer un contrat en alternance pour suivre cette formation d’une durée d’un an. La formation est financée par l’Opcommerce.

A l’issue du parcours, les candidats peuvent obtenir le nouveau titre professionnel d’Employé technicien – vendeur en matériel de sports de niveau 3 (CAP/BEP). Ce parcours de formation est particulièrement adapté aux besoins de l’entreprise car il combine un volet technique et un volet commercial indispensables pour travailler en magasin. La formation se déroulera sur un rythme de trois semaines en entreprise et une semaine au centre Afpa de Chevigny.

Les postes sont basés à Quetigny, Dole, Besançon, Pontarlier, Chalon-sur-Saône, Mâcon et Bourg en Bresse.

Donner la chance de la 1ère expérience

Les deux partenaires ont un attachement fort à l’insertion professionnelle des jeunes et des personnes éloignées de l’emploi. Grâce à cette première formation sur la réparation de matériel sportif et les futures à venir sur d’autres compétences, ils souhaitent apporter leur expertise et leur savoir-faire pour favoriser la réussite de chacun des alternants.