Au volant de sa Porsche 911, il filait à plus de 200 km/h... dommage

Le dimanche 9 octobre, à 16h45, sur la RN79, commune de Milly-Lamartine dans le secteur de Cluny et de Mâcon, les militaires du peloton motorisé de Charnay lès Mâcon ont contrôlé le conducteur d'une PORSCHE 911, à la vitesse de 204 km/h (vitesse retenue : 193 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 110km/h. Ce dernier, âgé de 45 ans est fonctionnaire et demeure dans le Rhône. Il a fait l'objet d'une rétention immédiate de son permis de conduire et sa Porsche a été mise en fourrière administrative.

Le même jour, à 16h45, au même endroit, les militaires du peloton motorisé de Charnay lès Mâcon ont contrôlé le conducteur d'une AUDI A3, à la vitesse de 178 km/h (vitesse retenue : 169 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 110 km/h. Ce dernier, âgé de 41 ans est réceptionniste et demeure en Suisse. Il a eu droit à la même punition.