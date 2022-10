La boutique Miss Mode quitte l'Avenue Boucicaut pour la Grande Rue

À Chalon-sur-Saône, la boutique Miss Mode déménage. Fini le 17 Avenue Boucicaut qu'elle occupait depuis plus de deux ans, la gérante s'installe au 59 Grande Rue. Plus de détails avec Info Chalon.

Ce n'est pas une fermeture mais bien la fin d'une époque.

Après deux ans et demi dans le quartier à se constituer une clientèle fidèle qui trouve dans ici une belle manière d'être élégante sans se ruiner, la boutique Miss Mode, commerce de prêt-à-porter, vêtements petites et grandes tailles, chaussures et accessoires de mode, quitte le 17 Avenue Boucicaut pour poursuivre ses activités au 59 Grande Rue (anciennement Micromani a-Zing Chalon Centre).

Ainsi, Éloïse Slowik, la sympathique gérante, connue pour son dynamisme sur les réseaux sociaux notamment via Facebook, à raison d'au moins deux live par mois, et qui n'aime pas la routine, a décidé de s'installer au centre d'une des rues commerçantes les plus fréquentées de notre ville.

Un déstockage massif avant déménagement est proposé avec moins 40 pour cent sur tout le magasin (vêtements et accessoires) jusqu'à la fermeture définitive le 15 octobre.

La boutique ouvrira ses portes à la nouvelle adresse et accueillera sa clientèle dès le jeudi 3 novembre.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati

Informations : ☎ 09 80 68 30 34 / [email protected]

Page Facebook : MISS MODE

Instagram : missmode71100