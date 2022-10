Moto, les nouveautés attendues pour 2023

Le marché du deux-roues a formidablement rebondi en 2021 après les confinements de 2020, malgré une situation logistique globale grandement perturbée. L'année s'est terminée sur une hausse des ventes de 7,8 % en Europe. Ce cycle vertueux s'est poursuivi début 2022 avec un premier trimestre exceptionnel (+ 9,7 %). Le conflit en Ukraine, les difficultés d'approvisionnement, l'augmentation du prix des carburants et l'acharnement législatif ont eu raison de cette courte période dorée. Les chiffres se sont par la suite tassés pour passer dans le rouge (0,5 %). Les constructeurs ont toutefois prévu la riposte pour 2023 avec un arsenal de nouveautés alléchantes déjà prêt. Voici celles qui sont les plus attendues.



BMW FAIT PARLER LA POUDRE

Le programme de BMW est pour le moins chargé. L'hélice prévoit la sortie d'un tout nouveau custom, qui viendra placer ses roues dans celles du vertigineux cruiser R18. Mais ce n'est pas la seule sortie qui devrait émailler l'année du constructeur allemand. Dans ses cartons, on retrouve également la petite sportive G 310 RR, portée par un bloc monocylindre de 314 cm3développant 34 ch.



HONDA SUR LES CHAPEAUX DE ROUES

Honda ne fera pas non plus dans la demi-mesure. La firme au blason ailé renouvellera, excusez du peu, sa Hornet 750, qui délaissera pour l'occasion son 4-cylindres en ligne pour un twin, et sa mythique Transalp qui elle aussi embarquera le nouveau bicylindre de la marque. Mais ce n'est pas tout ! Cinquante ans après la CL, c'est un nouveau scrambler qui rejoindra le catalogue nippon, fort de cet héritage prestigieux. Enfin, Honda devrait aussi décliner sa NT 1100 en Hawk 11, afin de rentabiliser sa plateforme.

KTM SORT LE GRAND JEU

Le calendrier de KTM sera tout aussi chargé, avec une nouvelle 890 Adventure qui devrait revoir sa copie esthétiquement. La 1290 Super Adventure Sport suivra sur la planche à dessin, tandis que la sportive RC 990 devrait faire son apparition au catalogue autrichien. Mais la vraie grande sensation est le retour de l'archiduc d'Autriche, le cultissime Duke 990. Moins glamours, mais tout aussi efficaces, les Duke 125 et 390 seront restylés.



UNE AVALANCHE DE NOUVEAUTÉS

Au rayon des principales nouveautés de l'année, il convient de citer l'intrigant Yamaha Ténéré qui permettra à la firme japonaise de se repositionner sur le marché des grands trails sans affronter directement la BMW 1200 GS. L'entreprise prévoit également une sportive au look rétro, la XSR 900 GP. Kawasaki et Suzuki, eux, tenteront de se refaire une santé avec respectivement le Z 650 RS Café et la GS 750. Triumph sera aussi mesuré avec l'arrivée tout de même notable d'une Bonneville 500 en entrée de gamme. Le Tiger 660 XC et la Street Triple 760 devraient être également de la partie. Harley Davidson donnera une seconde chance à son modèle électrique, la LiveWire, avec une deuxième génération plus légère et plus endurante.

Chez les constructeurs italiens, ce sera l'ébullition. Aprilia s'avancera avec une Caponord 660, Benelli avec sa TRK 702, Ducati avec un nouveau scrambler, Moto Guzzi avec sa V100 et son scrambler V850X, Moto Morini avec le roadster Seiemmezzo et un scrambler, et MV Agusta frappera fort avec ces trails Lucky explorer 550 et 950. Vivement 2023 !