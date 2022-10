À Virey-Le-Grand, le repas des aînés a réunit près de 100 convives !

Le CCAS*, comme il a coutume de le faire, avait choisi un thème pour cette journée : les années 20.

Toute l’équipe a joué le jeu en revêtant des costumes de l’époque et en installant une décoration soignée plus que réussie !

Monsieur le maire Guillaume Thiébaud, n’a d’ailleurs pas manqué de souligner cette organisation plus que maîtrisée lors de son discours d’ouverture en remerciant l’équipe du CCAS mais aussi les jeunes de la maison des jeunes qui sont venus aider au service ce samedi midi.

Après cela, il a indiqué la présence des doyens de la commune, Madame Gilberte Regnault et Monsieur Antoine De Lavareille, respectivement âgés de 92 et 90 ans. Monsieur le maire a offert un bouquet à Gilberte tandis que Renée, membre du CCAS a remis un coffret de vin à Antoine.

Le CCAS avait fait appel au traiteur « Buffet saveurs » à Damerey pour son menu complet ainsi qu’à l’orchestre de la famille Drigon pour assurer l’ambiance de cette journée.

Tous les virois de 65 ans et plus non présents à ce repas ainsi que tous ceux âgés de plus de 80 ans, ont reçu ou vont recevoir un colis contenant le repas offert par le CCAS, comme chaque année.

Une chose est certaine, l’heure était à la fête ce samedi 8 octobre à la salle communale viroise et l’ambiance festive a été de la partie !



Amandine Cerrone.

*CCAS : Centre Communal d'Action Sociale