Octobre rose : la traditionnelle marche de Virey-le-Grand a eu lieue ce dimanche.

L’affluence a été de mise puisque c’est près de 100 personnes qui sont venues pour participer à cette marche solidaire.

Cette année, la commune proposait deux parcours : le premier, une boucle « intra muros » de 4 km environ avec un apéritif à l’arrivée devant la mairie et le second « inter villages » de 10 km aller-retour avec point de ravitaillement sur la commune de Fragnes la Loyere.

L’association Corasaône, créée en 2014 par les médecins de la clinique Sainte-Marie de Chalon sur Saône, était représentée par Christiane Hennetier.

« Nous proposons des soins de bien être pour les personnes atteintes d’un cancer, hommes ou femmes, ainsi que pour leurs aidants » a t elle témoigné auprès d’info Chalon.

Quatre mamans viroises : Amandine, Charlotte, Solène et Émeline, accompagnées de leurs enfants ont pris le départ de la boucle de Virey intra muros: « Cela permet aux enfants de se dépenser et aux mamans de se retrouver et tout cela pour la bonne cause » ont-elles déclarées.

A l’arrivée, c’est 496€ de dons qui ont été récoltés lors de cette marche solidaire.

« Nous allons partager les dons entre « Corasaone » et « Toujours femme », deux associations locales » a indiqué Catherine Dargaud, conseillère municipale et membre du CCAS de la commune.

Comme tous les ans pour Octobre rose, la solidarité viroise a été au rendez-vous.



Amandine Cerrone.